النصر يقع في ورطة كبيرة بسبب ما حصل للاعبيه 

نواف السالم (صدى):
أكدت مصادر مطلعة، أن نادي النصر لم يسدد رواتب لاعبيه آخر 3 أشهر، مبينة أن عدد من الالتزامات المالية الأخرى لم يقوم بها النادي حتى الآن.
وأشارت المصادر، إلى أن فرصة النصر في الاستفادة من مهلة وزارة الرياضة للحصول على رخصة الكفاءة المالية مهددة، لأنها ستنتهي يوم الخميس القادم، وفقا للزميلة " الجزيرة ".
وكان نادي النصر سيحرم من ثاني صفقة رغب في ضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة مؤخرًا.
يذكر أن الصفقة الأولى هي البرازيلي أليكس تيكسيرا لاعب فريق جيانغسو سوننج الصيني السابق، حيث فكر العالمي في منافسة جاره الهلال لضم اللاعب البرازيلي ولكن شهادة الكفاءة المالية جعلت الهلال يدخل بمفرده للتفاوض مع اللاعب، أما الصفقة الثانية التي لن يتحرك العالمي لضمها، هي صفقة اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف صاحب الـ27 عامًا الذي لعب لفريق باختاكور الأوزبكي.