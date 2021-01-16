معهد الخطوط الحديدية يعلن بدء التسجيل في برنامج تدريب بتوظيف مباشر

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية سرب بمقر المعهد بمدينة بريدة فتح باب التسجيل للمواطنين من خريجي الثانوية العامة للتدريب في برنامج متخصص ينتهي بتخريج فني صيانة البنية التحتية وصيانة العربات والقطارات والإشارات والتحكم الي جانب قيادة القطارات .
واوضح المعهد أن البرنامج ينتهي بالعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية ، مبينة أن مدة التدريب عامين .
وأضاف أن التوظيف سيكون مباشر عند القبول في الشركة السعودية للخطوط الحديدية ، وسيتقاضى الطالب مكافأة شهرية تبلغ ألفي ريال للسنة الأولى وترتفع إلى 3الاف ريال شهريا خلال التدريب في الفترة الثانية ، ويسجل فور التحاقه في التأمينات الاجتماعية، ويحصل المتدرب على تأمين طبي شامل .
واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة الثانوية العامة علمي بمعدل لايقل عن 80٪،حاصلا علي 70٪ في اختبار القدرات العامة ، لائق طبيا ، ولايتجاوز عمره 23عاما،لافتا إلى أنه يمكن التقديم عن طريق هذا الرابطهنا