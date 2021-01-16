الموت يغيب الإعلامي فهد الحمود 

ماجد محمد (صدى):
توفي المشرف العام على مؤسسة " ميساب " للإنتاج الإعلامي المذيع فهد بن ناصر الحمود، اليوم السبت.
ومن المقرر أن تؤدى صلاة الميت عليه بعد صلاة عصر غدٍ الأحد في مقبرة الشمال، على أن يقتصر العزاء على الحاضرين إلى المقبرة فقط، نظرا للإجراءات الاحترازية المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا ،ومن جانبها نعت وزارة الإعلام، المذيع فهد الحمود، الذي وافته المنية اليوم السبت، مضيفة:" نسأل الله أن يغفر له و يرحمه ويسكنه فسيح جناته "..
وكان المذيع فهد الحمود، شارك في تقديم نشرة أخبار التاسعة مساءً على قناة الإخبارية، بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن الشاشة.
وتأتي تلك المشاركة في إطار تكريم القناة الإخبارية لمجموعة من المذيعين السابقين في التليفزيون، حيث عاد المذيع فهد الحمود للشاشة من جديد عبر "الإخبارية"، وقدم نشرة التاسعة بعد تلبيته دعوة تلقاها من القناة لتقديم نشرة الساعة التاسعة، وذلك استمرارًا لمبادرة القناة لتكريم المذيعين السابقين.