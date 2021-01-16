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الموت يغيب الإعلامي فهد الحمود 

Time منذ 45 دقيقة
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الموت يغيب الإعلامي فهد الحمود 

ماجد محمد (صدى):
توفي المشرف العام على مؤسسة " ميساب " للإنتاج الإعلامي المذيع فهد بن ناصر الحمود، اليوم السبت.

ومن المقرر أن تؤدى صلاة الميت عليه بعد صلاة عصر غدٍ الأحد في مقبرة الشمال، على أن يقتصر العزاء على الحاضرين إلى المقبرة فقط، نظرا للإجراءات الاحترازية المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا ،ومن جانبها نعت وزارة الإعلام، المذيع فهد الحمود، الذي وافته المنية اليوم السبت، مضيفة:" نسأل الله أن يغفر له و يرحمه ويسكنه فسيح جناته "..

وكان المذيع فهد الحمود، شارك في تقديم نشرة أخبار التاسعة مساءً على قناة الإخبارية، بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن الشاشة.

وتأتي تلك المشاركة في إطار تكريم القناة الإخبارية لمجموعة من المذيعين السابقين في التليفزيون، حيث عاد المذيع فهد الحمود للشاشة من جديد عبر "الإخبارية"، وقدم نشرة التاسعة بعد تلبيته دعوة تلقاها من القناة لتقديم نشرة الساعة التاسعة، وذلك استمرارًا لمبادرة القناة لتكريم المذيعين السابقين.

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أحدث التعليقات

طارت الطيارة
لاعب الهلال لم يدعس على رجل لاعب الأهلي والدعسه في الأرض ولاعب الاهلي هو من ادخل قدمه من تحت قدم لاعب الهلال لاكن المطلوب عدم احتساب البلنتي للهلال ولو أنها للأهلي على طول بلنتي واضح لماذا لأجل يكون الهلال مهزوم هذا هو المطلوب على الحاكم
مطر الاسود
انكار مثل هذه الامور هذه الايام وفي وجود فحص DNA صار من الماضي الغابر وسوف تعترف بابنائك عن يد وانت صاغر
احمد
واضح من الفيديو الحرمة ماسكة اليسار وكانها تمشي على بيض والمسارات اليمين فاضية ومفترض ماتمسك اليسار لانه للتجاوز فقط
البندري
المفروض محاسبة المسول عن احتساب العداد اذا لم يحسب استهلاك يجط فاتورة من راسة تقديري يعني بسافر وقفل محبس الموية ارجع الاقي فواتير فوق راسي اذا المساله كذا ليه حطو عدادات ورسوم اشتراك كلامة خلانا فقد الثقة بكل فاتورة تجينا وهذه حقوق يعني معلقة برقبته
فواز الظفيري
قال صلى الله عليه وسلم :( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده). اتركوا التجريح بالناس واتهامهم. هذا رأي الحكم الزيد وهو حر في رأيه. أنت اللي تعلق ولاعندك خبره ولاشيء جاي تكلم عليه. احفظ لسانك. ماهو شرط لازم يصفق لك ويقول ماهي ركلة جزاء.

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