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" ليش تجلس بضاعتي في الميناء أسبوعين أو ثلاثة؟ ".. والجمارك تُجيب " فيديو "

Time منذ 48 دقيقة
Views 1572
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" ليش تجلس بضاعتي في الميناء أسبوعين أو ثلاثة؟ ".. والجمارك تُجيب " فيديو "

عادل الحربي (صدى):
ردت الجمارك السعودية على استفسارات المواطنين حول تأخر البضاعة في الميناء لمدة أسبوعين أو أكثر، وجاء ذلك ردًا على سؤال مواطن قال:" ليش تجلس بضاعتي في الميناء أسبوعين أو ثلاثة؟ ".

وأضافت " الجمارك ":" بعض أنواع البضاعة تحتاج إلى تراخيص وفحوصات، بالإضافة إلى الجمارك "، لافتة:" لو كانت البضاعة مواد غذائية لازم يكون لها تصريح من هيئة الغذاء والدواء لضمان صحة المواطن والمقيم ".

 

وأبانت:" إذا كانت البضاعة أجهزة كهربائية لازم يكون لها ترخيص من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للتقليل من نسبة الأخطاء ولضمان أنها غير مقلدة ومطابقة للمواصفات القياسية للحفاظ على توازن الاقتصاد ".

وتابعت:" يجب أن يتأكد التاجر أن كل تصاريح البضاعة جاهزة من الجهات وقت وصول الشحنة كي يختصر الوقت ويستلم الشحنة في أقل من 24 ساعة ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مزبنوه وشخلعوه وخلخلوووه .. يستاهل ...
ابو محمد 😎 ✍️
واضح ان الام مطنقره ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ,, ,, ربنا يعوض عليهم ,,
المهم
على شان يرتفع سعرها
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههه .. .. شوت بطرف الحنك .. يسلم الحنك وراعيه .. نَخْره بس ، كفايه تبعدها ول العمر ..

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