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طليق هالة صدقي يتراجع عن إنكار ابنيه

Time منذ 10 دقائق
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طليق هالة صدقي يتراجع عن إنكار ابنيه

القاهرة (صدى):
تراجع سامح سامي طليق الفنانة المصرية هالة صدقي عن اتهامه لها بأنها ليست هي والدة أبنائه الحقيقية، وذلك بعد أن وجه لها الشكر على قيامها بإنقاذ والده من الموت، حيث وصفها بـ"أم أولاده".

وأبدى سامح عن امتنانه الشديد لما فعلته هالة مع والده وذلك على الرغم من الخلافات والقضايا، قائلاً عبر حسابه على "فيس بوك": "تخيلو كده لما يكون في مشاكل طاحنة وقضايا مع أم أولادي وأول لما تسمع إن بابا اللي هو حماها في الرعاية المركزة تكون أول واحده عنده هي والولاد".

وتابع: "ومش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيلة دمه نادرة طبعًا هي العظيمه أم ولادي هالة صدقي، أشكرك جدًا جدًا لأنك أنقذني حياة بابا يا أصيلة يا بنت الأصول".

وأعادت الفنانة المصرية نشوى مصطفى نشر هذا المنشور، معلقة: "هالة صديقي الأصيلة الطيبة جميلة الروح وسليمة القلب ربنا يحنن قلب عباده عليكي زي ما أنتي حنينة، أنا فرحت اوی بالبوست ده ربنا يهدي أحوالكم يارب - بحبك یا صاحبتي".

وتعود بداية الأزمة بينهما إلى تصريح سامح سامي بأن طفليه اللذين يعيشان معها حاليا هما ولداه لكنها ليست والدتهما الحقيقية.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
انصار فريق ابو خرقه وابو ضفدع جعلو من حكم القايله رمز للعداله فقط لانه ظلم الهلال -- وكل حكم سعودي سيحكم للهلال سيكون ضد الهلال -- فقط اظلم الهلال لتصبح بطلا ورمزا للعداله
ابو وليد
حتى لو قال رئيس الحكام للهلال ضربه جزاء ايش بيتغير يعني -- احسن انه قال مالهم ضربه جزاء -- كي لا تنهال الجوائز على حكم القايله وينصب غدا رئيس للجنه الحكام -- ويصبح رمزا للعداله كما اطلقوها على نشيمورا سابقا لانه ظلم الهلال
ابو وليد
كل من يستشعر العداله يعرف ان هناك ضربة جزاء اغفلها غافل او جاهل لان صاحب الحق الهلال ولو كان العكس لحسبت للطحالب واصبح حكم القايله بطل من الابطال -- اي مباراه يخوضها الهلال والحكم سعودي اي هلالي يعرف تماما انه سيحصل ظلم للهلال والشواهد كثيرة -- للاسف تغيرت الموازين واصبح الضفدع يتشعبط ولا يقفز والدرج على يمينه
شيخين
المشكلة انكم شايلين على البنت وكنها هي الغلطانة وتئكدو على غلطها واحنا ماشفنا غير الكلب السعور هوالي لاحقها وصدمها وعلى فكرة كل الي تكلم على الحريم في هاذا الموضوع اقسم بلله ان الكلب المسعور افضل منة شويات حيوانات
سالم
بيجي بايدن وبيضبط الوضع بالمنطقة

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