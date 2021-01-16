طليق هالة صدقي يتراجع عن إنكار ابنيه

القاهرة (صدى):
تراجع سامح سامي طليق الفنانة المصرية هالة صدقي عن اتهامه لها بأنها ليست هي والدة أبنائه الحقيقية، وذلك بعد أن وجه لها الشكر على قيامها بإنقاذ والده من الموت، حيث وصفها بـ"أم أولاده".
وأبدى سامح عن امتنانه الشديد لما فعلته هالة مع والده وذلك على الرغم من الخلافات والقضايا، قائلاً عبر حسابه على "فيس بوك": "تخيلو كده لما يكون في مشاكل طاحنة وقضايا مع أم أولادي وأول لما تسمع إن بابا اللي هو حماها في الرعاية المركزة تكون أول واحده عنده هي والولاد".
وتابع: "ومش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيلة دمه نادرة طبعًا هي العظيمه أم ولادي هالة صدقي، أشكرك جدًا جدًا لأنك أنقذني حياة بابا يا أصيلة يا بنت الأصول".
وأعادت الفنانة المصرية نشوى مصطفى نشر هذا المنشور، معلقة: "هالة صديقي الأصيلة الطيبة جميلة الروح وسليمة القلب ربنا يحنن قلب عباده عليكي زي ما أنتي حنينة، أنا فرحت اوی بالبوست ده ربنا يهدي أحوالكم يارب - بحبك یا صاحبتي".
وتعود بداية الأزمة بينهما إلى تصريح سامح سامي بأن طفليه اللذين يعيشان معها حاليا هما ولداه لكنها ليست والدتهما الحقيقية.