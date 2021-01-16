صورة نادرة للملك فهد أثناء تشييع جثمان ملك الأردن 

عمان (صدى):
أظهرت صورة تاريخية نادرة الملك فهد بن عبدالعزيز-رحمه الله - أثناء مشاركته في تشييع جثمان ملك الأردن عبدالله " الأول " بن الحسين، بعد اغتياله.
وتعود صورة الملك فهد- طيب الله ثراه- لعام 1370 هجرياً، حيث شارك الملك فهد في جنازة ملك الأردن " آنذاك "، نيابة عن والده الملك عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله-
وكانت انتشرت صورة نادرة للملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، خلال احتفال اهالي الرياض بمناسبة توليه مقاليد الحكم.
وظهر مع الملك فهد، ولي عهده الأمير عبدالله ، والأمراء: عبدالرحمن بن عبدالعزيز ،وفيصل بن فهد، رحمهم الله خلال أداء العرضة أثناء الاحتفال على ملعب رعاية الشباب بالملز، عام 1982م.