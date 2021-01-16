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صورة نادرة للملك فهد أثناء تشييع جثمان ملك الأردن 

Time منذ 36 دقيقة
Views 1757
صورة نادرة للملك فهد أثناء تشييع جثمان ملك الأردن 

عمان (صدى):
أظهرت صورة تاريخية نادرة الملك فهد بن عبدالعزيز-رحمه الله - أثناء مشاركته في تشييع جثمان ملك الأردن عبدالله " الأول " بن الحسين، بعد اغتياله.

 

وتعود صورة الملك فهد- طيب الله ثراه- لعام 1370 هجرياً، حيث شارك الملك فهد في جنازة ملك الأردن " آنذاك "، نيابة عن والده الملك عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله-

وكانت انتشرت صورة نادرة للملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، خلال احتفال اهالي الرياض بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

 

وظهر مع الملك فهد، ولي عهده الأمير عبدالله ، والأمراء: عبدالرحمن بن عبدالعزيز ،وفيصل بن فهد، رحمهم الله خلال أداء العرضة أثناء الاحتفال على ملعب رعاية الشباب بالملز، عام 1982م.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
انصار فريق ابو خرقه وابو ضفدع جعلو من حكم القايله رمز للعداله فقط لانه ظلم الهلال -- وكل حكم سعودي سيحكم للهلال سيكون ضد الهلال -- فقط اظلم الهلال لتصبح بطلا ورمزا للعداله
ابو وليد
حتى لو قال رئيس الحكام للهلال ضربه جزاء ايش بيتغير يعني -- احسن انه قال مالهم ضربه جزاء -- كي لا تنهال الجوائز على حكم القايله وينصب غدا رئيس للجنه الحكام -- ويصبح رمزا للعداله كما اطلقوها على نشيمورا سابقا لانه ظلم الهلال
ابو وليد
كل من يستشعر العداله يعرف ان هناك ضربة جزاء اغفلها غافل او جاهل لان صاحب الحق الهلال ولو كان العكس لحسبت للطحالب واصبح حكم القايله بطل من الابطال -- اي مباراه يخوضها الهلال والحكم سعودي اي هلالي يعرف تماما انه سيحصل ظلم للهلال والشواهد كثيرة -- للاسف تغيرت الموازين واصبح الضفدع يتشعبط ولا يقفز والدرج على يمينه
شيخين
المشكلة انكم شايلين على البنت وكنها هي الغلطانة وتئكدو على غلطها واحنا ماشفنا غير الكلب السعور هوالي لاحقها وصدمها وعلى فكرة كل الي تكلم على الحريم في هاذا الموضوع اقسم بلله ان الكلب المسعور افضل منة شويات حيوانات
سالم
بيجي بايدن وبيضبط الوضع بالمنطقة

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