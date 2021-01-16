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بالفيديو.. حسم الجدل حول تعويض المتضررين من القراءة التقديرية لعدادات المياه 

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. حسم الجدل حول تعويض المتضررين من القراءة التقديرية لعدادات المياه 

الرياض (صدى):
قال أمين جمعية حماية المستهلك، صالح اليوسف، إن وزارة البيئة والمياه تواصلت مع الجمعية لإيضاح أنها أطلقت " منظم المياه "، حيث أنه الجهة المخولة في الدولة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بشركة المياه الوطنية.

وأضاف " اليوسف " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " في أسبوع ":" قمنا بالتنسيق على توحيد الجهود بين الجمعية ومنظم المياه ليكون استقبال الشكاوى من خلال الرابط المخصص من وزارة البيئة والمياه ".

وأوضح " اليوسف ":" طلبنا من الشركة معالجة جميع الشكاوى المرصودة لدى الجمعية والبالغ عددها 9 آلاف شكوى وسيتم التنسيق معها "، مبينا:" نحتاج توضيح أكثر من شركة المياه عن معنى تقديري ".

 

وتابع:" شركة المياه لديها بعض المعلومات المهنية والعلمية التي أتمنى من المسؤولين بتقديم شرح وافي وكافي بأعداد من تم قراءة عداداتهم التقديرية لتعويضهم وتسوية فواتيرهم ".

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أحدث التعليقات

طارت الطيارة
لاعب الهلال لم يدعس على رجل لاعب الأهلي والدعسه في الأرض ولاعب الاهلي هو من ادخل قدمه من تحت قدم لاعب الهلال لاكن المطلوب عدم احتساب البلنتي للهلال ولو أنها للأهلي على طول بلنتي واضح لماذا لأجل يكون الهلال مهزوم هذا هو المطلوب على الحاكم
مطر الاسود
انكار مثل هذه الامور هذه الايام وفي وجود فحص DNA صار من الماضي الغابر وسوف تعترف بابنائك عن يد وانت صاغر
احمد
واضح من الفيديو الحرمة ماسكة اليسار وكانها تمشي على بيض والمسارات اليمين فاضية ومفترض ماتمسك اليسار لانه للتجاوز فقط
البندري
المفروض محاسبة المسول عن احتساب العداد اذا لم يحسب استهلاك يجط فاتورة من راسة تقديري يعني بسافر وقفل محبس الموية ارجع الاقي فواتير فوق راسي اذا المساله كذا ليه حطو عدادات ورسوم اشتراك كلامة خلانا فقد الثقة بكل فاتورة تجينا وهذه حقوق يعني معلقة برقبته
فواز الظفيري
قال صلى الله عليه وسلم :( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده). اتركوا التجريح بالناس واتهامهم. هذا رأي الحكم الزيد وهو حر في رأيه. أنت اللي تعلق ولاعندك خبره ولاشيء جاي تكلم عليه. احفظ لسانك. ماهو شرط لازم يصفق لك ويقول ماهي ركلة جزاء.

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