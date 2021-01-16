شاهد.. القبض على تشكيل عصابي تخصص في تزوير التقارير الطبية والإجازات المرضية بالرياض 

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة الرياض، من القبض على تشكيل عصابي تخصص في تزوير التقارير الطبية والإجازات المرضية.
وتفصيلا، ضبطت شرطة الرياض، تشكيل عصابي مكون من مواطن و يمني و سوري و سوداني، لتورطهم في تزوير التقارير الطبية والإجازات المرضية المصدقة بأختام مزورة لمراكز طبية ومستشفيات عامة والترويج لها والمتاجرة عبر منصات التواصل.
وعثر بحوزة أفراد التشكيل العصابي، على 20 ألف تقرير طبي مزور ومبلغ 25.804 ريال، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقروا بما نسب إليهم وتم إيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.