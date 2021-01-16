رئيس لجنة الحكام يصدم جماهير الهلال: لا يوجد ركلة جزاء أمام الأهلي !

ماجد محمد (صدى):
ردَ رئيس لجنة الحكام بإتحاد الكرة فيرناندو تريساكو على شكوك أحقية الهلال في ركلة جزاء بمباراة الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة الـ 13 من بطولة الدوري .
وأكد " تريساكو " في حسابه الرسمي على " تويتر " أنه لا توجد ركلة جزاء للهلال ، قائلاً : يجب أن نعتبر أن ركلة الجزاء أعلى عقوبة في كرة القدم وتعطي ميزة كبيرة للفريق ، لذا يجب أن يكون الحكم متأكد منها 100 % .
وأضاف أنه يمكن أن نرى في الفيديو أن صالح الشهري لاعب الهلال وفيجسا لاعب الأهلي يرتكبان الخطأ ، فالمدافع الذي يحاول لعب كرة القدم يركل قدم المهاجم بطريقة غير مبالية ، والمهاجم لم يحاول لعب الكرة فقط بل بحث عن ملامسة المدافع ، ودفع المدافع بركبته وفخذه ، وأيضاً ركل قدم المدافع .
وأشار " تريساكو " أن هذا ليس رأيه وحده وإنما رأي كبار مدربي حكام فيفا والإتحاد الآسيوي .
وكان الهلال قد استنكر أمس الجمعة في بيان رسمي أخطاء تحكيمية في المباراة التي أثارت جدل كبير .
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