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رئيس لجنة الحكام يصدم جماهير الهلال: لا يوجد ركلة جزاء أمام الأهلي !

Time منذ 16 دقيقة
Views 1487
رئيس لجنة الحكام يصدم جماهير الهلال: لا يوجد ركلة جزاء أمام الأهلي !

ماجد محمد (صدى):
ردَ رئيس لجنة الحكام بإتحاد الكرة فيرناندو تريساكو على شكوك أحقية الهلال في ركلة جزاء بمباراة الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة الـ 13 من بطولة الدوري .

وأكد " تريساكو " في حسابه الرسمي على " تويتر " أنه لا توجد ركلة جزاء للهلال ، قائلاً : يجب أن نعتبر أن ركلة الجزاء أعلى عقوبة في كرة القدم وتعطي ميزة كبيرة للفريق ، لذا يجب أن يكون الحكم متأكد منها 100 % .

وأضاف أنه يمكن أن نرى في الفيديو أن صالح الشهري لاعب الهلال وفيجسا لاعب الأهلي يرتكبان الخطأ ، فالمدافع الذي يحاول لعب كرة القدم يركل قدم المهاجم بطريقة غير مبالية ، والمهاجم لم يحاول لعب الكرة فقط بل بحث عن ملامسة المدافع ، ودفع المدافع بركبته وفخذه ، وأيضاً ركل قدم المدافع .

وأشار " تريساكو " أن هذا ليس رأيه وحده وإنما رأي كبار مدربي حكام فيفا والإتحاد الآسيوي .

وكان الهلال قد استنكر أمس الجمعة في بيان رسمي أخطاء تحكيمية في المباراة التي أثارت جدل كبير .

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أحدث التعليقات

مواطن
مستوى الانديه كلها ضعيفه والاجنبي لم يقدم اي مستوى بس ملايين على الفاضي للاسف والاعب السعودي لم يعطى الفرصه الكافيه كيف راح يكون عندنا منتخب قوي مدام عندنا سبعه اجانب لم يقدمون اي مستويات تشفع لهم ارجو اعادة النظر من الاتحاد السعودي في تقليص الاجانب الا اربعه وتقليص المبالغ الخياليه التي تعطى لهم وايضا عندنا محطة المدربين في الدوري اذا تحصل على اكبر عرض من نادي اخر بدا يلعب في النادي علشان ياخذ الشرط الجزائي بدون معاقبته من الادارة
د محمد ماجد بخش
معرفة الكتلة المغناطيسية يسعى لدراسة هندسة وعلم المواد والتحكم في خصائصها وسبل استخداماتها المتنوعة
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم على عدوكم ويسدد رميكم ياجنود الحرمين الشريفين .. آمين ...
ابو محمد 😎 ✍️
ما شاء الله تبارك الله .. .. موفقه خير بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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