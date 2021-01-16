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قصة مواطنة اشتهرت بالرسم على الأكواب وتجسيد مشاعر الشتاء

Time منذ 58 دقيقة
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قصة مواطنة اشتهرت بالرسم على الأكواب وتجسيد مشاعر الشتاء

عادل الحربي (صدى):
اشتهرت فتاة ببراعتها بالرسم على الأكواب وبتجسيد مشاعر الشتاء في أعمال فنية بسيطة، مما نالت أعمالها إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين.

وكتبت الفتاة التي تدعى نورة القميزي، على الأكواب عبارات عن الشتاء والدفء، مرفقةً إياها برسمات لوسائل التدفئة، من بينها " الليالي برد وأشواقي هبوب "، " بردن يصقع القلوب " وغيرها.

ومن جانبها، أوضحت " القميزي ":" منذ طفولتي أحب الرسم، لكنني لم أهتم بتنمية موهبتي، بدأت بالرجوع إليها خلال فترة الحجر المنزلي، وتعلمت الرسم من خلال التغذية البصرية، بمشاهدة فيديوهات لرسامين، والممارسة بشكل يومي "، وفقا للزميلة " العربية ".

 

ولفتت:" بدأت بالرسمة الأولى التي كانت عبارة عن شخصية كرتونية، ولقيت الإعجاب من عائلتي وصديقاتي، مما شجعني على الاستمرار بتطوير رسوماتي"، مبينة:" بدأت أضع رسوماتي على مواقع التواصل، وتلقيت دعما كبيرا من المتابعين والرسامين، كانت البداية بالرسم بتجربة ألوان الإكريليك، والآن أستخدم الألوان الزيتية ".

 

وتابعت:" بدأت بتجربة الرسم على الأكواب خلال مناسبة عائلية، وقمت بنشر صور الأكواب على التواصل الاجتماعي فوجدت أصداء واسعة، مما شجّعني على المشاركة في فعالية إثراء داون تاون بالخبر حيث شاركت بقسم الرسامين ".

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أحدث التعليقات

ابو وليد
انصار فريق ابو خرقه وابو ضفدع جعلو من حكم القايله رمز للعداله فقط لانه ظلم الهلال -- وكل حكم سعودي سيحكم للهلال سيكون ضد الهلال -- فقط اظلم الهلال لتصبح بطلا ورمزا للعداله
ابو وليد
حتى لو قال رئيس الحكام للهلال ضربه جزاء ايش بيتغير يعني -- احسن انه قال مالهم ضربه جزاء -- كي لا تنهال الجوائز على حكم القايله وينصب غدا رئيس للجنه الحكام -- ويصبح رمزا للعداله كما اطلقوها على نشيمورا سابقا لانه ظلم الهلال
ابو وليد
كل من يستشعر العداله يعرف ان هناك ضربة جزاء اغفلها غافل او جاهل لان صاحب الحق الهلال ولو كان العكس لحسبت للطحالب واصبح حكم القايله بطل من الابطال -- اي مباراه يخوضها الهلال والحكم سعودي اي هلالي يعرف تماما انه سيحصل ظلم للهلال والشواهد كثيرة -- للاسف تغيرت الموازين واصبح الضفدع يتشعبط ولا يقفز والدرج على يمينه
شيخين
المشكلة انكم شايلين على البنت وكنها هي الغلطانة وتئكدو على غلطها واحنا ماشفنا غير الكلب السعور هوالي لاحقها وصدمها وعلى فكرة كل الي تكلم على الحريم في هاذا الموضوع اقسم بلله ان الكلب المسعور افضل منة شويات حيوانات
سالم
بيجي بايدن وبيضبط الوضع بالمنطقة

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