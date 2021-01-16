بالفيديو.. "الجمارك" تكشف كواليس فحص الحاويات قبل دخول المملكة

الرياض (صدى):
كشفت الجمارك السعودية اليوم السبت طريقة فحص الحاويات التي يبلغ عددها 7000 حاوية يومياً قبل دخول المملكة .
وأكدت " الجمارك " أنه يتم فحص هذه الحاويات واحدة واحدة حتى أن بعضها قد يستغرق شهور كي يتم الإفراج عنها .
وأشارت أن المملكة استحدثت إستخدام علم الذكاء الإصطناعي في عملية الفحص لتسهيل الإستيراد على التاجر .
كما أكدت أنه يتم تسجيل كافة البيانات عن البضائع كالمشغلين الذين يتم التعامل معهم ، ونوع البضائع وأي ملاحظات عن البضائع ومعلومات كثيرة تفيد في عملية الإستيراد وتأمين البضائع الواردة .