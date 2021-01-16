الأعداد السابقة للصحيفة

مواطنة من فئة الصم تحصل على درجة الماجستير من أمريكا

Time منذ 40 دقيقة
Views 1497
Comment 2
مواطنة من فئة الصم تحصل على درجة الماجستير من أمريكا

واشنطن (صدى):
سجلت مواطنة اسمها كأول سعودية من فئة الصم تنال درجة الماجستير من جامعة هوارد بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، في تخصص علم النفس، فيما كانت أسرتها قد اكتشفت وهي في عمر 8 شهور أنها تفقد السمع.

وقالت الفتاة بلغة الإشارة: "وفقني الله بعد صدور قرار السماح لمجموعة من خريجات الصم بالالتحاق بكلية واحدة، وهي كلية الاقتصاد المنزلي بالرياض كتجربة أولى من نوعها، وتكون ممن حصلن على معدلات عالية في الثانوية، وكان لي نصيب مع مجموعة من الزميلات".

وأضافت: "ورغم سعادتي لقبولي في الجامعة، ومواجهتي الصعوبات، فلم تكن لدى الجامعة الخبرة الكافية والمؤهلات الأساسية لتدريس طالبات من فئة الصم، من حيث المناهج وعدم توفر المترجمات، ولكنني تمكنتُ بقوة إصراري وتمسكي بتحقيق حلمي، ووقوف عائلتي بجانبي، من اجتياز هذه الصعوبات حتى تخرجت من الجامعة"، وفقًا لموقع "العربية.نت".

وتابعت: "لدي اهتمام كبير بالتصوير الفوتوغرافي منذ الصغر، وبعدها طورت نفسي بحضور الكثير من الدورات التدريبية مع العديد من المصورات الماهرات، وشاركت في المعارض والمسابقات داخل وخارج السعودية، وحصلتُ على المركز الأول في أحد المؤتمرات العالمية للصم في دولة قطر، وتمت استضافتي في العديد من البرامج التلفزيونية".

Time واتساب

أحدث التعليقات

مواطن
مستوى الانديه كلها ضعيفه والاجنبي لم يقدم اي مستوى بس ملايين على الفاضي للاسف والاعب السعودي لم يعطى الفرصه الكافيه كيف راح يكون عندنا منتخب قوي مدام عندنا سبعه اجانب لم يقدمون اي مستويات تشفع لهم ارجو اعادة النظر من الاتحاد السعودي في تقليص الاجانب الا اربعه وتقليص المبالغ الخياليه التي تعطى لهم وايضا عندنا محطة المدربين في الدوري اذا تحصل على اكبر عرض من نادي اخر بدا يلعب في النادي علشان ياخذ الشرط الجزائي بدون معاقبته من الادارة
د محمد ماجد بخش
معرفة الكتلة المغناطيسية يسعى لدراسة هندسة وعلم المواد والتحكم في خصائصها وسبل استخداماتها المتنوعة
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم على عدوكم ويسدد رميكم ياجنود الحرمين الشريفين .. آمين ...
ابو محمد 😎 ✍️
ما شاء الله تبارك الله .. .. موفقه خير بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

أخر الأخبار

رئيس لجنة الحكام يصدم جماهير الهلال: لا يوجد ركلة جزاء أمام الأهلي !
رئيس لجنة الحكام يصدم جماهير الهلال: لا يوجد ركلة جزاء أمام الأهلي !
Time منذ 15 دقيقة Views 1459
طرق حماية كبار السن من التعرض للكسور خلال فصل الشتاء
طرق حماية كبار السن من التعرض للكسور خلال فصل الشتاء
Time منذ 19 دقيقة Views 1269
بالفيديو.. آلية اعتراض الطائرات المسيرة التي أطلقها الحوثيون نحو المملكة
بالفيديو.. آلية اعتراض الطائرات المسيرة التي أطلقها الحوثيون نحو المملكة
Time منذ 25 دقيقة Views 1579
«الصحة»: تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 30 دقيقة Views 1513
بالفيديو.. "الجمارك" تكشف كواليس فحص الحاويات قبل دخول المملكة
بالفيديو.. "الجمارك" تكشف كواليس فحص الحاويات قبل دخول المملكة
Time منذ 34 دقيقة Views 1418
مواطنة من فئة الصم تحصل على درجة الماجستير من أمريكا
مواطنة من فئة الصم تحصل على درجة الماجستير من أمريكا
Time منذ 40 دقيقة Views 1497
بالفيديو.. متحدثة «التعليم»: الوزارة تهتم بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب
بالفيديو.. متحدثة «التعليم»: الوزارة تهتم بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب
Time منذ 44 دقيقة Views 1450
النصر يقيل الجهاز الطبي ويستعين بطبيب عربي معروف
النصر يقيل الجهاز الطبي ويستعين بطبيب عربي معروف
Time منذ 50 دقيقة Views 1789
بالصور.. وزير التعليم يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
بالصور.. وزير التعليم يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
Time منذ 54 دقيقة Views 1578
تفاصيل توقف"VAR" خلال مباراة ضمك والوحدة
تفاصيل توقف"VAR" خلال مباراة ضمك والوحدة
Time منذ ساعة Views 1580