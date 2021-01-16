تفاصيل توقف"VAR" خلال مباراة ضمك والوحدة

ماجد محمد (صدى):
كشف رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم، الإسباني فرناندو تريساكو، تفاصيل توقف عمل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" خلال مباراة ضمك والوحدة.
وقال تريساكو عبر حسابه على "تويتر"، إن سبب توقف عمل تقنية الـ"VAR" هو حدوث توقف لمصدر تغذية معدات وأجهزة التقنية بالطاقة خلال فترة الراحة بين الشوطين، بما في ذلك الشاشة الموجودة في الملعب، وأشار إلى أن الأمر يتطلب عدة ساعات من العمل قبل كل مباراة حتى تتم معايرة أجهزة تقنية الـ"VAR" مع كاميرات النقل التلفزيوني.
وأشار إلى أن المهندسين ومسؤولي تقنية "عين الصقر" بذلوا جهدًا كبيرًا من أجل إعادة تشغيل تقنية "VAR" في أسرع وقت ممكن، غير أن التقنية عادت إلى العمل مجددًا خلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا قبل عشر دقائق على انتهاء المباراة.
وأضاف فرناندو تريساكو أن القانون وبروتوكول تشغيل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، ينصان على ضرورة إبلاغ الفريقين بتوقف عمل التقنية، وأنه سيجري استكمال المباراة من دون عمل هذه التقنية.
ويذكر أن مباراة ضمك والوحدة التي أقيمت أمس الجمعة، قد شهدت تأخير انطلاق الشوط الثاني بسبب توقف عمل تقنية الـ"VAR".