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«التعليم» تخصص حصتين دراسيتين من حصص لغتي للفهم القرائي

Time منذ ساعة
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«التعليم» تخصص حصتين دراسيتين من حصص لغتي للفهم القرائي

الرياض (صدى):
أعلن ‏وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم السبت، عن تخصيص حصتين دراسيتين من حصص لغتي للفهم القرائي؛ حيث يستعرض فيهما المعلم مع طلابه نصاً أدبياً أو معلوماتياً بشكل أسبوعي لتنمية ورفع مستوى الفهم القرائي للطلبة.

ووجه ‏وزير التعليم، بإعادة توزيع الخطة الدراسية للفصل الدراسي الثاني بما يضمن التركيز على المهارات والمعارف الأساسية، كما اعتمد وزير التعليم الخطة الدراسية المطوّرة (كمرحلة أولى) للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم؛ للتعليم عن بُعد خلال الفصل الدراسي الثاني من العام 1442هـ.

وتضمنت الخطة الدراسية الجديدة التطبيق الأول لمواد الدراسات الإسلامية المطوّرة مع تعديل في وزنها النسبي، وزيادة الوزن النسبي في مواد الرياضيات والعلوم، وتخفيض الوزن النسبي لمواد اللغة العربية والتربية الفنية والتربية البدنية للبنين والتربية الأسرية للبنات بنسب مختلفة، وحذف حصص النشاط، والتركيز على تطوير المهارات من خلال زيادة التطبيقات الكتابية وغيرها.

وشملت الخطة الدراسية تقليص عدد الساعات الأسبوعية التي يدرسها الطالب في الخطة الدراسية في التعليم العام عن بُعد من (30 حصة إلى 25 في الصفوف الأولية)، ومن (33 حصة إلى 28 في الصفوف العليا)، ومن (35 حصة إلى 29 في المرحلة المتوسطة)، وتقليص مقارب في المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، كما تضمنت التوجيهات المشار إليها في كل خطة تفعيل دور منصة مدرستي، من خلال الحث على زيادة التعليم الذاتي في مادة القرآن الكريم لتعزيز عمليات التعليم.

واشتمل توجيه وزير التعليم الموجه لإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة على اعتماد العمل بالخطة المطورة، على أن تخضع الخطة الدراسية المطوّرة للتقييم والمراجعة من قبل اللجنة الرئيسية للخطط الدراسية والمناهج بالوزارة في ضوء ما يتم رفعه من مركز تطوير المناهج بالوزارة، كذلك الرفع من قبل إدارات التعليم بما تراه من استفسارات أو مقترحات تطويرية إلى مركز تطوير المناهج.

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أحدث التعليقات

مواطن
مستوى الانديه كلها ضعيفه والاجنبي لم يقدم اي مستوى بس ملايين على الفاضي للاسف والاعب السعودي لم يعطى الفرصه الكافيه كيف راح يكون عندنا منتخب قوي مدام عندنا سبعه اجانب لم يقدمون اي مستويات تشفع لهم ارجو اعادة النظر من الاتحاد السعودي في تقليص الاجانب الا اربعه وتقليص المبالغ الخياليه التي تعطى لهم وايضا عندنا محطة المدربين في الدوري اذا تحصل على اكبر عرض من نادي اخر بدا يلعب في النادي علشان ياخذ الشرط الجزائي بدون معاقبته من الادارة
د محمد ماجد بخش
معرفة الكتلة المغناطيسية يسعى لدراسة هندسة وعلم المواد والتحكم في خصائصها وسبل استخداماتها المتنوعة
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم على عدوكم ويسدد رميكم ياجنود الحرمين الشريفين .. آمين ...
ابو محمد 😎 ✍️
ما شاء الله تبارك الله .. .. موفقه خير بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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