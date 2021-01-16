بالفيديو.. المناورات العسكرية للحرس الثوري تفضح مسؤولية إيران عن هجوم أرامكو

ماجد القزيز (صدى):
فضحت المناورات العسكرية الأخيرة للحرس الثوري دليل جديد على مسؤولية إيران في استهداف هجوم أرامكو في المملكة قبل عامين .
وأجرى الحرس الثوري الإيراني مناورات عسكرية شهدت استعمال 4 طائرات إنتحارية مثلثة الشكل ولديها ما يشبه الزعانف على كلا الجانبين ، وهي تشبه إلى حد كبير طائرات " دلتا " بدون طيار المستخدمة بهجوم آرامكو قبل عامين .
ومع ذلك لم يعترف المسؤولون الإيرانيون بهذا التشابه في ظل نفي مستمر لوقوفها خلف هجوم أرامكو ، وفقاً لـ " الحدث " .
وشهدت المناورات طائرات بدون طيار وهي تصطدم بأهداف وصفتها إيران بأنها قواعد افتراضية للعدو قبل أن تنفجر .
وظهر أحد الأهداف على شكل مركبة صاروخيه ، وهو ما يراه المراقبون مقصوداً في منطقة تعتمد فيها القوات الأمريكية وحلفائها على بطاريات صواريخ باتريوت للدفاع .
كما تم إطلاق صواريخ باليستية تعمل بالوقود الصلب ويبلغ مدى برنامج الصواريخ الإيراني 2000 كم للوصول إلى إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة متمسكة بخيار التصعيد .