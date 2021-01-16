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بالفيديو.. المناورات العسكرية للحرس الثوري تفضح مسؤولية إيران عن هجوم أرامكو

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. المناورات العسكرية للحرس الثوري تفضح مسؤولية إيران عن هجوم أرامكو

ماجد القزيز (صدى):
فضحت المناورات العسكرية الأخيرة للحرس الثوري دليل جديد على مسؤولية إيران في استهداف هجوم أرامكو في المملكة قبل عامين .

وأجرى الحرس الثوري الإيراني مناورات عسكرية شهدت استعمال 4 طائرات إنتحارية مثلثة الشكل ولديها ما يشبه الزعانف على كلا الجانبين ، وهي تشبه إلى حد كبير طائرات " دلتا " بدون طيار المستخدمة بهجوم آرامكو قبل عامين .

ومع ذلك لم يعترف المسؤولون الإيرانيون بهذا التشابه في ظل نفي مستمر لوقوفها خلف هجوم أرامكو ، وفقاً لـ " الحدث " .

وشهدت المناورات طائرات بدون طيار وهي تصطدم بأهداف وصفتها إيران بأنها قواعد افتراضية للعدو قبل أن تنفجر .

وظهر أحد الأهداف على شكل مركبة صاروخيه ، وهو ما يراه المراقبون مقصوداً في منطقة تعتمد فيها القوات الأمريكية وحلفائها على بطاريات صواريخ باتريوت للدفاع .

كما تم إطلاق صواريخ باليستية تعمل بالوقود الصلب ويبلغ مدى برنامج الصواريخ الإيراني 2000 كم للوصول إلى إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة متمسكة بخيار التصعيد .

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أحدث التعليقات

مواطن
مستوى الانديه كلها ضعيفه والاجنبي لم يقدم اي مستوى بس ملايين على الفاضي للاسف والاعب السعودي لم يعطى الفرصه الكافيه كيف راح يكون عندنا منتخب قوي مدام عندنا سبعه اجانب لم يقدمون اي مستويات تشفع لهم ارجو اعادة النظر من الاتحاد السعودي في تقليص الاجانب الا اربعه وتقليص المبالغ الخياليه التي تعطى لهم وايضا عندنا محطة المدربين في الدوري اذا تحصل على اكبر عرض من نادي اخر بدا يلعب في النادي علشان ياخذ الشرط الجزائي بدون معاقبته من الادارة
د محمد ماجد بخش
معرفة الكتلة المغناطيسية يسعى لدراسة هندسة وعلم المواد والتحكم في خصائصها وسبل استخداماتها المتنوعة
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم على عدوكم ويسدد رميكم ياجنود الحرمين الشريفين .. آمين ...
ابو محمد 😎 ✍️
ما شاء الله تبارك الله .. .. موفقه خير بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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