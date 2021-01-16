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بالفيديو.. وزير الخارجية: فتح سفارة المملكة في الدوحة خلال أيام

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. وزير الخارجية: فتح سفارة المملكة في الدوحة خلال أيام

الرياض (صدى):
أكد سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية اليوم السبت أنه سيتم فتح سفارة المملكة بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام .

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني ، أن بيان العلا سينعكس إيجابا على دور مجلس التعاون الخليجي .

وأضاف أن التعاون العربي المشترك يجب أن يتم توظيفه للوصول إلى تحقيق الإستقرار في المنطقة ، وفقاً لـ " العربية " .

وأشار إلى أنه تم مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ، وفي مقدمتها عملية السلام في الشرق الأوسط ، مع التأكيد إلى ضرورة التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية .

من جانبه ، قال وزير الخارجية الأرني أنه سيتم العمل على تطوير العلاقة مع مجلس التعاون أمنيا وسياسيا واقتصاديا.

كما أكد أن السلام خيار استراتيجي عربي ونتطلع للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة.

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أحدث التعليقات

مواطن
مستوى الانديه كلها ضعيفه والاجنبي لم يقدم اي مستوى بس ملايين على الفاضي للاسف والاعب السعودي لم يعطى الفرصه الكافيه كيف راح يكون عندنا منتخب قوي مدام عندنا سبعه اجانب لم يقدمون اي مستويات تشفع لهم ارجو اعادة النظر من الاتحاد السعودي في تقليص الاجانب الا اربعه وتقليص المبالغ الخياليه التي تعطى لهم وايضا عندنا محطة المدربين في الدوري اذا تحصل على اكبر عرض من نادي اخر بدا يلعب في النادي علشان ياخذ الشرط الجزائي بدون معاقبته من الادارة
د محمد ماجد بخش
معرفة الكتلة المغناطيسية يسعى لدراسة هندسة وعلم المواد والتحكم في خصائصها وسبل استخداماتها المتنوعة
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم على عدوكم ويسدد رميكم ياجنود الحرمين الشريفين .. آمين ...
ابو محمد 😎 ✍️
ما شاء الله تبارك الله .. .. موفقه خير بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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