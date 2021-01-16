الأعداد السابقة للصحيفة

منصة «أبشر» تتعرض لخلل فني

Time منذ 54 دقيقة
Views 1686
منصة «أبشر» تتعرض لخلل فني

الرياض (صدى):
أجابت المديرية العامة للجوازات، على استفسار مقيم واجه مشكلة تقنية عند محاولته الدخول لمنصة «أبشر» لإصدار تأشيرة «خروج وعودة».

وقالت «الجوازات»: «في حال واجهتك اي مشكلة تقنية بمنصة أبشر، الرجاء الاتصال على الدعم الفني 920020405»؛ حيث يواجه حاليا بعض المستخدمين، سواء من المواطنين أو المقيمين، إشكالية عند محاولتهم التسجيل، أو الدخول إلى حساباتهم في منصة «أبشر»،.

وتواجه المستخدمين رسالة تفيد بأن اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة، أو «حدث خطأ، عفوا الخدمة لا تعمل حاليا»، أو «الخدمة غير متوفرة»، فيما تظهر رسالة أخرى تطالب بالاتصال بالدعم الفني.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
................................... واحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام .........^^
ابو محمد 😎 ✍️
عنوان الموضوع وفحواه ، ذكرني بقول الشاعر ، وقول ربنا واحاديث نبينا علي الصلاة والسلام ، اصدق من قوله .. حيث قال الشاعر : .. سلامي عليكم والديار بعيدة .. وإني إلى المسعى إليكم لعاجز .. .. فهذا سلامي نائباً عن زيارتي .. وفي عدم وجود الماء التيمم جائز .. .. وأهدي هذين البيتين لكل حبيب عن عيني بعيد ومن قلبي قريب ، وإلى من اعزهم واحترمهم من الأخوة المعلقين في هذه الصحيفة الموقره ..
اللهو البرى
ههههه... تقول وحدها.. مش معقولة تهجدنفسك وتجلسي وحدك خابر أن مذهبكم واسع..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفيه مما اصابه .. آمين .. .. اما الخبيثه فاالقتل في حقها قليل ..

أخر الأخبار

منصة «أبشر» تتعرض لخلل فني
منصة «أبشر» تتعرض لخلل فني
Time منذ 54 دقيقة Views 1686
نصائح هامة لسفر آمن أثناء شهور الحمل
نصائح هامة لسفر آمن أثناء شهور الحمل
Time منذ ساعة Views 1432
غوميز على رادار طرابزون التركي
غوميز على رادار طرابزون التركي
Time منذ ساعة Views 1760
"جامعة الملك سعود" توضح آلية سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني
"جامعة الملك سعود" توضح آلية سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني
Time منذ ساعة Views 1599
السجن 3 سنوات لامرأة هتكت عرض طفل وحرقت أجزاء من جسده
السجن 3 سنوات لامرأة هتكت عرض طفل وحرقت أجزاء من جسده
Time منذ ساعة Views 903
بالفيديو.. حساب المواطن: احتساب دخل جميع التابعين ضمن مجموع دخل الأسرة
بالفيديو.. حساب المواطن: احتساب دخل جميع التابعين ضمن مجموع دخل الأسرة
Time منذ ساعة Views 2117
ضبط مصنع خمور بوادي الدواسر يديره وافد
ضبط مصنع خمور بوادي الدواسر يديره وافد
Time منذ ساعة Views 1745
شاب يقتل طفلًا بعدما فشل في اغتصابه
شاب يقتل طفلًا بعدما فشل في اغتصابه
Time منذ ساعة Views 1116
فتاة تكتشف وجود شبح خلفها أثناء نظرها إلى المرآة (صورة)
فتاة تكتشف وجود شبح خلفها أثناء نظرها إلى المرآة (صورة)
Time منذ ساعة Views 997
خطورة إطفاء السيارة مباشرة بعد السفر بها
خطورة إطفاء السيارة مباشرة بعد السفر بها
Time منذ ساعتين Views 2183