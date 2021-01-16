القبض على عصابات تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصالات وسرقة مواطنين

الرياض (صدى):
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على مرتكبي العديد من الجرائم في عدد من مناطق المملكة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية في مكة المكرمة من القبض على مواطن وثلاثة مقيمين قاموا بالاعتداء على مقيم وسلبوا الأموال التي بحوزته.
وفي الرياض تم القبض علة 8 مقيمين تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.
كما تم القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة تورطوا بسرقة متاجر ومخازن ومستودعات في الرياض.
في حين تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية قام بسرقة مركبة أثناء توقفها أمام أحد المحال التجارية في جدة، كما تم القبض على 5 مخالفين حاولوا أموالا مجهولة إلى خارج المملكة.