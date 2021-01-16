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بالفيديو.. «الصحة»: لا يوجد دليل علمي يمنع متلقي لقاح كورونا من التبرع بالدم

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. «الصحة»: لا يوجد دليل علمي يمنع متلقي لقاح كورونا من التبرع بالدم

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، أنه لا يوجد حتى الآن دليل علمي يمنع متلقي لقاح كورونا من التبرُّع بالدم، لافتة إلى أنّه لا مانع من أخذ مرضى حساسية الطعام والأكزيما للتطعيم.

وقال حساب وزارة الصحة 937، ردًا على عدة استفسارات بهذا الشأن، أنّه "لا توجد أدلة علمية حتى الآن، تفيد بأن اللقاحات من النوع (mRNA) تمنع التبرع بالدم بعد أخذها، ومن ضمنها لقاح فايروس كورونا (فايزر)؛ كونه لا يحتوي على أجزاء حية من اللقاح".

وكانت وزارة الصحة، قد كشفت موقف الحامل والمرضعة من أخذ لقاح كورونا، موضحة أنه "طالما لا تتوفر أدلة علمية حتى الآن عن أمان اللقاح للمرأة الحامل أو المرضع، فإنه ينصح بتأجيل أخذه لهذه الفئة".

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وحتى الصفة المزدوجة للإلكترون وهل هو موجة أم جسيم
د محمد ماجد بخش
على سبيل المثال مبدأ اللايقين أو عدم التأكد وقواعد هوند ومبدأ باولي للاستبعاد كل ذلك بأدق وأخفى تفاصيله
د محمد ماجد بخش
الا تريدون معرفة ما خفي من بناء فكر العلماء
عادل عبدالحي حمزة
اما اذا كان لكن إذا كان محركك ديزل أو تيربوفترتفع درجة الحرارة بشكل كبير.------------------------ أما إذا كان محركك ديزل أو تيربو فترتفع درجة الحرارة بشكل كبير
د محمد ماجد بخش
ثبات كتلة الإلكترون ودرجة تمثيل ثقالته في محيطه الممثل لدرجة التأثير الكهرومغناطيسي الثقالي العددي أو المغناطيسي الفراغي العددي وربط التأثيرين بتمثل مجموع وحدات العناصر الممثلة لمجموع وحدات ذرة العنصر وتمثيلهما بوحدات الكتلة الذرية البنائية المحورية المكافئة المنتظمة الموحدة

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