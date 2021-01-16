ميلان يتعاقد مع أحد لاعبي تورينو قبل الكالتشيو

وكالات (صدى):
تمكن ميلان الإيطالي، من التعاقد مع أحد لاعبي فريق تورينو على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ويأتي ميلان في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 40 نقطة، خلف إنتر ميلان أقرب الملاحقين، فيما كشف الروسونيري بشكل رسمي، عن التوقيع مع اللاعب الفرنسي سواليو ميتي قادمًا من تورينو الإيطالي.
وأكد أنه تم التعاقد مع صاحب الـ 26 عامًا، على سبيل الإعارة بالإضافة إلى وجود خيار الشراء كبند في العقد، بينما كان قد انضم ميتي إلى تورينو قبل 3 أعوام، قادمًا من موناكو الفرنسي، في صفقة قدرت حينها بـ 11 مليون يورو.