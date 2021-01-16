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الشورى يبحث تعديلات نظام حماية الطفل

Time منذ ساعة
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الشورى يبحث تعديلات نظام حماية الطفل

الرياض (صدى):
كشفت مصادر عن مطالب لجنة الشؤون الاجتماعية خلال الجلسة المقبلة لمجلس الشورى للتصويت على تعديل نظام حماية الطفل

وذكرت المصادر أن اللجنة تطالب بتعديل المادة الـ12، ويحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، وفقًا" للرياض ".

كما طالبت اللجنة بتعديل المادة الـ15، ونصت على "يعد والدا الطفل - أو أحدهما - أو من يقوم على رعايته - مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال، وتتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل - أو من يقوم على رعايته - بتحمل مسؤولياتهما تجاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من الإيذاء والإهمال.

وتابعت : في حالة انفصال الوالدين، يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما، ما لم تقتض مصلحته غير ذلك، كما أنه في حال انفصال الوالدين للأم الحق في حضانة أولادها ولا ينزع ذلك الحق إلا بحكم قضائي، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عند - الحاجة - التنسيق مع وزارة الصحة، لإخضاع مرتكب الإيذاء والإهمال إلى علاج نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وحتى الصفة المزدوجة للإلكترون وهل هو موجة أم جسيم
د محمد ماجد بخش
على سبيل المثال مبدأ اللايقين أو عدم التأكد وقواعد هوند ومبدأ باولي للاستبعاد كل ذلك بأدق وأخفى تفاصيله
د محمد ماجد بخش
الا تريدون معرفة ما خفي من بناء فكر العلماء
عادل عبدالحي حمزة
اما اذا كان لكن إذا كان محركك ديزل أو تيربوفترتفع درجة الحرارة بشكل كبير.------------------------ أما إذا كان محركك ديزل أو تيربو فترتفع درجة الحرارة بشكل كبير
د محمد ماجد بخش
ثبات كتلة الإلكترون ودرجة تمثيل ثقالته في محيطه الممثل لدرجة التأثير الكهرومغناطيسي الثقالي العددي أو المغناطيسي الفراغي العددي وربط التأثيرين بتمثل مجموع وحدات العناصر الممثلة لمجموع وحدات ذرة العنصر وتمثيلهما بوحدات الكتلة الذرية البنائية المحورية المكافئة المنتظمة الموحدة

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