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شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 24 دقيقة
Views 1372
شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة التصنيع الوطنية باب التقديم على وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى ، للعمل بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مدير سلسلة التوريد : ماجيستير أو دراسات عليا في إدارة الاعمال ، أو تخصص معين ، ويُفضل خبرة 14 عام ودرجة متقدمة مع خبرة 10 سنوات إشرافية .

2- سكرتير تنفيذي : بكالوريوس في إدارة الأعمال ، أو دبلوم في إدارة المكاتب ، ويُفضل خبرة 5 سنوات لحاملي البكالوريوس أو 10 سنوات لحاملي الدبلوم .

ويمكن التقديم عبر الرابطين التاليين على الترتيب من هنـــــــــــــــا و هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

استغفر الله العظيم
حسبي الله ونعم الوكيل
غييييوووورررر
صدق قيلك يابو محمد اشكرك على التعقيب
مسالم
اقسم بالله اكثر البنات يجيبون كوارث بالطريق واخطاء مميته وتمشي ماكنه صار شي واذا انفعل السائق الاخر وتوقف او اقفها وجدها بنت تركها والاخر تشتكي عليه حسبي الله على من تركهن يتعلمون فينا ماتعرف تسوق بشكل مناسب لاتسوق داخل المناطق المزدحمه او الشوارع الرئيسيه الا بعد اتقانها للانظمه والقياده لانها تعرض ارواح البشر وروحها للهلاك.
ابو محمد 😎 ✍️
كلامك وصل .. .. المقاول راح يتحمل النقض والبناء من الاول ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

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