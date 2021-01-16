شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة التصنيع الوطنية باب التقديم على وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى ، للعمل بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مدير سلسلة التوريد : ماجيستير أو دراسات عليا في إدارة الاعمال ، أو تخصص معين ، ويُفضل خبرة 14 عام ودرجة متقدمة مع خبرة 10 سنوات إشرافية .
2- سكرتير تنفيذي : بكالوريوس في إدارة الأعمال ، أو دبلوم في إدارة المكاتب ، ويُفضل خبرة 5 سنوات لحاملي البكالوريوس أو 10 سنوات لحاملي الدبلوم .
ويمكن التقديم عبر الرابطين التاليين على الترتيب من هنـــــــــــــــا و هنــــــــــــا .