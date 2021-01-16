جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية باب التقديم على وظائف محاضرين للرجال والنساء .
وأوضحت أن الوظائف المطلوبة في تخصص " اللغة الإنجليزية والعلوم الأساسية " بكلية العلوم والمهن الصحية بالرياض والبرنامج التحضيري في جدة والأحساء .
الشروط :
1- ماجيستير في : TESOL ,Applied linguistics ,linguistics or English education ، في تخصص اللغة الإنجليزية " للجنسين بالرياض وجدة والأحساء .
2- ماجيستير في أحد تخصصات علم التفس بالرياض للرجال فقط بالنسبة لوظائف تخصص علم النفس الإكلينيكي .
3- ماجيستير في تخصص الإحصاء الحيوي ، إحصاء الوبائيات ، والحيوي ، في تخصص الإحصاء الحيوي ، بالرياض ، للرجال .
4- تقدير جيد جداً في أحد هذع التخصصات بدرجة البكالوريوس .
5- تعبئة استمارة التقديم عن طريق موقع الجامعة .
ويبدأ التقديم من تاريخ غداً الأحد الموافق 17 / يناير / 2021 ، عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .