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جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية توفر وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1612
جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية باب التقديم على وظائف محاضرين للرجال والنساء .

وأوضحت أن الوظائف المطلوبة في تخصص " اللغة الإنجليزية والعلوم الأساسية " بكلية العلوم والمهن الصحية بالرياض والبرنامج التحضيري في جدة والأحساء .

الشروط :

1- ماجيستير في : TESOL ,Applied linguistics ,linguistics or English education ، في تخصص اللغة الإنجليزية " للجنسين بالرياض وجدة والأحساء .

2- ماجيستير في أحد تخصصات علم التفس بالرياض للرجال فقط بالنسبة لوظائف تخصص علم النفس الإكلينيكي .

3- ماجيستير في تخصص الإحصاء الحيوي ، إحصاء الوبائيات ، والحيوي ، في تخصص الإحصاء الحيوي ، بالرياض ، للرجال .

4- تقدير جيد جداً في أحد هذع التخصصات بدرجة البكالوريوس .

5- تعبئة استمارة التقديم عن طريق موقع الجامعة .

ويبدأ التقديم من تاريخ غداً الأحد الموافق 17 / يناير / 2021 ، عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

استغفر الله العظيم
حسبي الله ونعم الوكيل
غييييوووورررر
صدق قيلك يابو محمد اشكرك على التعقيب
مسالم
اقسم بالله اكثر البنات يجيبون كوارث بالطريق واخطاء مميته وتمشي ماكنه صار شي واذا انفعل السائق الاخر وتوقف او اقفها وجدها بنت تركها والاخر تشتكي عليه حسبي الله على من تركهن يتعلمون فينا ماتعرف تسوق بشكل مناسب لاتسوق داخل المناطق المزدحمه او الشوارع الرئيسيه الا بعد اتقانها للانظمه والقياده لانها تعرض ارواح البشر وروحها للهلاك.
ابو محمد 😎 ✍️
كلامك وصل .. .. المقاول راح يتحمل النقض والبناء من الاول ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

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