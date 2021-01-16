حقيقة العثور على طفل ناجي من تحطم الطائرة الإندونيسية

كانبرا (صدى):
انتشرت صورة خلال الساعات الأخيرة يزعم البعض أنها لطفل نجا من تحطم الطائرة الإندونيسية؛ حيث يتم إنقاذه وانتشاله.
وبعد البحث والتقصي، اتضح أنه لا صحة لخبر العثور على طفل ناجي من تحطم الطائرة الإندونيسية؛ حيث نشرت الصورة لأول مرة عام 2018 خلال إجلاء طفل من غرق سفينة وليست لتحطم الطائرة الأخيرة.
وكانت قد تحطمت الطائرة الإندونيسية من طراز "بوينغ 737-500" التابعة لشركة "Sriwijaya Air"، السبت الماضي، قرب جزيرة لاكي في بحر جاوة، بعد إقلاعها من مطار جاكرتا في رحلة إلى مدينة بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان بغرب البلاد؛ حيث كانت تقل 65 شخصا، هم 53 راكبا وطاقم مكون من 12 فردا.