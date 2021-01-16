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حقيقة العثور على طفل ناجي من تحطم الطائرة الإندونيسية

Time منذ ساعة
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حقيقة العثور على طفل ناجي من تحطم الطائرة الإندونيسية

كانبرا (صدى):
انتشرت صورة خلال الساعات الأخيرة يزعم البعض أنها لطفل نجا من تحطم الطائرة الإندونيسية؛ حيث يتم إنقاذه وانتشاله.

وبعد البحث والتقصي، اتضح أنه لا صحة لخبر العثور على طفل ناجي من تحطم الطائرة الإندونيسية؛ حيث نشرت الصورة لأول مرة عام 2018 خلال إجلاء طفل من غرق سفينة وليست لتحطم الطائرة الأخيرة.

وكانت قد تحطمت الطائرة الإندونيسية من طراز "بوينغ 737-500" التابعة لشركة "Sriwijaya Air"، السبت الماضي، قرب جزيرة لاكي في بحر جاوة، بعد إقلاعها من مطار جاكرتا في رحلة إلى مدينة بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان بغرب البلاد؛ حيث كانت تقل 65 شخصا، هم 53 راكبا وطاقم مكون من 12 فردا.

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أحدث التعليقات

استغفر الله العظيم
حسبي الله ونعم الوكيل
غييييوووورررر
صدق قيلك يابو محمد اشكرك على التعقيب
مسالم
اقسم بالله اكثر البنات يجيبون كوارث بالطريق واخطاء مميته وتمشي ماكنه صار شي واذا انفعل السائق الاخر وتوقف او اقفها وجدها بنت تركها والاخر تشتكي عليه حسبي الله على من تركهن يتعلمون فينا ماتعرف تسوق بشكل مناسب لاتسوق داخل المناطق المزدحمه او الشوارع الرئيسيه الا بعد اتقانها للانظمه والقياده لانها تعرض ارواح البشر وروحها للهلاك.
ابو محمد 😎 ✍️
كلامك وصل .. .. المقاول راح يتحمل النقض والبناء من الاول ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

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