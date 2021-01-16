سامسونج تكشف مواصفات هواتف Galaxy S21 الجديدة

وكالات (صدى):
أعلنت سامسونج عن مواصفات أحدث 3 أجهزة من نوع Galaxy S21، حيث تأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (151.7/71.2/7.9) ملم يزن 171 غ، مجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.2 بوصة مجهزة بماسح لبصمات الأصابع.
ويعمل هذا الهاتف بمعالج Exynos 2100 ، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وزود بمنفذين لشرائح الاتصال.
وجاءت الكاميرا الأساسية فيه ثلاثية العدسة بدقة (64+12+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 10 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.
في حين جاء الهاتف الثاني +Galaxy S21 بهيكل محمي من الماء والغبار أيضا بأبعاد (161.4/75.6/7.8) ملم يزن 202 غ، وجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة مزودة بماسح لبصمات الأصابع.
وتحتوي الكاميرا الأساسية له على ثلاث عدسات بدقة (64+12+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 10 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.
وحصل الهاتف الثالث Galaxy S21 Ultra على هيكل مقاوم للماء والغبار أيضا بأبعاد (165.1/75.6/8.9)ملم يزن 228 غ، وعلى شاشة بمقاس 6.8 بوصة، يمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة الأقلام الذكية المتوافقة مع هواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ.