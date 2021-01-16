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سامسونج تكشف مواصفات هواتف Galaxy S21 الجديدة

Time منذ 25 دقيقة
Views 1324
سامسونج تكشف مواصفات هواتف Galaxy S21 الجديدة

وكالات (صدى):
أعلنت سامسونج عن مواصفات أحدث 3 أجهزة من نوع Galaxy S21، حيث تأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (151.7/71.2/7.9) ملم يزن 171 غ، مجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.2 بوصة مجهزة بماسح لبصمات الأصابع.

ويعمل هذا الهاتف بمعالج Exynos 2100 ، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وزود بمنفذين لشرائح الاتصال.

وجاءت الكاميرا الأساسية فيه ثلاثية العدسة بدقة (64+12+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 10 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

في حين جاء الهاتف الثاني +Galaxy S21 بهيكل محمي من الماء والغبار أيضا بأبعاد (161.4/75.6/7.8) ملم يزن 202 غ، وجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة مزودة بماسح لبصمات الأصابع.

وتحتوي الكاميرا الأساسية له على ثلاث عدسات بدقة (64+12+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 10 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

وحصل الهاتف الثالث Galaxy S21 Ultra على هيكل مقاوم للماء والغبار أيضا بأبعاد (165.1/75.6/8.9)ملم يزن 228 غ، وعلى شاشة بمقاس 6.8 بوصة، يمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة الأقلام الذكية المتوافقة مع هواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ.

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
والله ان الستر لك أفضل وأجمل.. من ها البراطيم.. يازين الغطاوي لك ولأمثالك.
الحمدلله على ظهور الحقيقة لكن أهي فراسة أم حدس من الأم أم شعور ليس له تفسير
ابو محمد 😎 ✍️
رحمهما الله ، ومتعك باالصحة والسلامه يا سمو الامير .. آمين ..
.M.
الحل سهل بنسبه لتطبيقاتك الداخليه ضع لها قفل ورقم سرى عشان لو اخترق أحد جهازك لايستطيع معرفة الرقم السري ولا يستطيع النظر إلى صورك وملفاتك الحساسه
???
دعوه لنشر التخلى عن الحجاب لاكن تذكرى ان لكل مسلسل نهايه وعاقبه والكل سوف يقف امام الله عز وجل

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