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بالفيديو.. الأمير بدر بن عبدالمحسن يروي قصة موقف للملك عبدالعزيز مع والده

Time منذ 49 دقيقة
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بالفيديو.. الأمير بدر بن عبدالمحسن يروي قصة موقف للملك عبدالعزيز مع والده

الرياض (صدى):
تذكر الأمير بدر بن عبدالمحسن، قصة موقف حدث بين الملك عبدالعزيز، مع نجله الأمير الراحل عبدالمحسن بن عبدالعزيز - رحمهما الله.

وقال الأمير بدر بن عبدالمحسن، خلال مشاركته مع برنامج "الراحل" على قناة "روتانا خليجية"، أنه ذات يوم استضاف والده جده الملك عبدالعزيز وأثناء صعودهم "الدرج" وجد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - صعوبة في ذلك ليوجه كلامه للأمير عبدالمحسن قائلًا: "ذبحت أمك وتبي تذبحني أنا"؟

وأضاف الأمير بدر، أن الكلمة قد يعتبرها البعض قاسية بعض الشيء ولكن بها رسالة تلائم ذلك الحين؛ حيث رد أبيه الأمير عبدالمحسن حينها ليقول للملك عبدالعزيز - ضاحكًا: "أنا فقدت أمي، لكنك فقدت زوجتك وتستطيع أن تتزوج في أي وقت"؛ ليتقبلها الملك عبدالعزيز برحابة صدر وأخذ يضحك.

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
والله ان الستر لك أفضل وأجمل.. من ها البراطيم.. يازين الغطاوي لك ولأمثالك.
الحمدلله على ظهور الحقيقة لكن أهي فراسة أم حدس من الأم أم شعور ليس له تفسير
ابو محمد 😎 ✍️
رحمهما الله ، ومتعك باالصحة والسلامه يا سمو الامير .. آمين ..
.M.
الحل سهل بنسبه لتطبيقاتك الداخليه ضع لها قفل ورقم سرى عشان لو اخترق أحد جهازك لايستطيع معرفة الرقم السري ولا يستطيع النظر إلى صورك وملفاتك الحساسه
???
دعوه لنشر التخلى عن الحجاب لاكن تذكرى ان لكل مسلسل نهايه وعاقبه والكل سوف يقف امام الله عز وجل

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