واتساب يؤجل إطلاق سياسته الجديدة المتعلقة بالخصوصية

وكالات (صدى):
قرر تطبيق «واتساب» تأجيل تعديل قواعد الخصوصية عقب احتجاجات المستخدمين، مشيرًا إلى أنه لن يتم تعليق أو حذف أي حساب في الثامن من فبراير.
وذكر التطبيق، أنه سيوفر المعلومات لتوضيح المسائل الخاصة بالخصوصية، مشيرًا إلى أن التحديث الأخير يوفر شفافية أكبر حول جمع المعلومات واستخدامها.
وأضاف أن التحديث الأخير لا يوسع قاعدة مشاركة البيانات مع موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكدًا أنه سيبذل جهدًا أكبر لتوضيح المعلومات الخاطئة بشأن الخصوصية والأمن.
ويذكر أن “واتس آب” كانت قد أعلنت أنها تحتفظ بالحق في مشاركة بعض البيانات بما في ذلك الموقع ورقم الهاتف مع “فيس بوك” ووحداته مثل “إنستجرام” و”ماسينجر.