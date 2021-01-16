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واتساب يؤجل إطلاق سياسته الجديدة المتعلقة بالخصوصية

Time منذ ساعة
Views 1761
واتساب يؤجل إطلاق سياسته الجديدة المتعلقة بالخصوصية

وكالات (صدى):
قرر تطبيق «واتساب» تأجيل تعديل قواعد الخصوصية عقب احتجاجات المستخدمين، مشيرًا إلى أنه لن يتم تعليق أو حذف أي حساب في الثامن من فبراير.

وذكر التطبيق، أنه سيوفر المعلومات لتوضيح المسائل الخاصة بالخصوصية، مشيرًا إلى أن التحديث الأخير يوفر شفافية أكبر حول جمع المعلومات واستخدامها.

وأضاف أن التحديث الأخير لا يوسع قاعدة مشاركة البيانات مع موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكدًا أنه سيبذل جهدًا أكبر لتوضيح المعلومات الخاطئة بشأن الخصوصية والأمن.

ويذكر أن “واتس آب” كانت قد أعلنت أنها تحتفظ بالحق في مشاركة بعض البيانات بما في ذلك الموقع ورقم الهاتف مع “فيس بوك” ووحداته مثل “إنستجرام” و”ماسينجر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

اللهو البرى
والله ان الستر لك أفضل وأجمل.. من ها البراطيم.. يازين الغطاوي لك ولأمثالك.
الحمدلله على ظهور الحقيقة لكن أهي فراسة أم حدس من الأم أم شعور ليس له تفسير
ابو محمد 😎 ✍️
رحمهما الله ، ومتعك باالصحة والسلامه يا سمو الامير .. آمين ..
.M.
الحل سهل بنسبه لتطبيقاتك الداخليه ضع لها قفل ورقم سرى عشان لو اخترق أحد جهازك لايستطيع معرفة الرقم السري ولا يستطيع النظر إلى صورك وملفاتك الحساسه
???
دعوه لنشر التخلى عن الحجاب لاكن تذكرى ان لكل مسلسل نهايه وعاقبه والكل سوف يقف امام الله عز وجل

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