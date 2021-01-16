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صورة ساحرة للهفوف منذ 60 عام

Time منذ 28 دقيقة
Views 641
Comment 2
صورة ساحرة للهفوف منذ 60 عام

(صدى):

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يسقى الله ايام الستر والعفه والحياء والحشمه .. .. سبحان مبدل الاحوال ..
أبو كنان
الخنازير البرية قادرة على قتل الإنسان وأكل لحمه أيضا حيوانات نتنة تأكل القمائم والجيف والمخلفات البشرية !! الحمد لله على نعمة الإسلام
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
واضح*** وصريح***
إستخفاف بعقول الجهلة والمساكين،عن طريق الإيهام،والكذب والدجل..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

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