الدعيع عن المعيوف: " الحراس الكبار ما تظهر إلا أمام الفرق الكبيرة "

ماجد محمد (صدى):
أعرب محمد الدعيع حارس الهلال الأسبق، عن إعجابه بأداء عبدالله المعيوف حارس الهلال في لقاء الأهلي، الذي أُقيم مساء أمس الجمعة وانتهى بالتعادل السلبي.
ونشر الدعيع صورة المعيوف قائلا: " المعيوف، نجم فوق العادة ودائمًا الحراس الكبار ما تظهر قدراتهم إلا أمام الفرق الكبيرة ".
كما نشر صورة حارس الأهلي محمد الربيعي، قائلا: " أُهنئ الأهلي على هذا الحارس المميز وإذا استمر الربيعي على هذا المستوى فسيكون مستقبل الحراسة السعودية بإذن الله ".
وتعادل الهلال والأهلي في المرحلة الـ 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد الهلال إلى النقطة 26 التي يواصل بها الحفاظ على الصدارة.
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