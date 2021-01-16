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" إذا طهرت الحائض وقت العصر هل تصلي معها الظهر؟ " المنيع يجيب

Time منذ ساعة
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" إذا طهرت الحائض وقت العصر هل تصلي معها الظهر؟ " المنيع يجيب

الرياض (صدى):
أجاب عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، على استفسار بخصوص وجوب صلاة الظهر على المرأة الحائض إذا طهرت في وقت صلاة العصر.

وأوضح المنيع أن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، مشيرًا إلى أن بعض أهل العلم يرون أن الظهر والعصر كوقت واحد، ويمكن جمعهما، فإذا طهرت في اول الوقتين أو اخرهما عليها أن تصليهم.

وأضاف، أن البعض الآخر من أهل العلم قالوا: " إذا طهرت في وقت العصر فهي غير مكلفة بصلاة الظهر لأن العذر لا يزال معها فهنا لا تصلي إلا العصر ".

واتفق المنيع مع هذا الرأي لأن وقت الظهر لم يكن الفرض واجبًا عليها، مؤكدًا أن القول بوجوب صلاة الظهر على المرأة في هذه الحالة يحتاج لمزيد من النظر.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يسقى الله ايام الستر والعفه والحياء والحشمه .. .. سبحان مبدل الاحوال ..
أبو كنان
الخنازير البرية قادرة على قتل الإنسان وأكل لحمه أيضا حيوانات نتنة تأكل القمائم والجيف والمخلفات البشرية !! الحمد لله على نعمة الإسلام
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
واضح*** وصريح***
إستخفاف بعقول الجهلة والمساكين،عن طريق الإيهام،والكذب والدجل..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

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