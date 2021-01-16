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الأهلي يقترب من حسم صفقة بلعمري

Time منذ ساعة
Views 1974
الأهلي يقترب من حسم صفقة بلعمري

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر، عن اقتراب إدارة النادي الأهلي من حسم صفقة المدافع الجزائري جمال بلعمري لاعب نادي ليون والشباب السابق.

وفتحت إدارة الأهلي باب التفاوض مع وكيل أعمال بلعمري، للحصول على خدماته في الفتره الحالية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
فعلا كلامه صحيح قمة التعاون والترحيب من الجميع في مراكز التطعيم الله يحفظ بلادنا و ولاة امرنا
A.awad
خريط صريط...بس تبون تسجّلون موقف من أجل الجماهير والمشكله فنيه بحت 90٪ والحكام 10٪ المدرب يخبص من زمان ويبي الشرط الجزائي ...المدرب والأداره وخاصتاً مدراء الكره فأما المفرج فمشؤم من زمان معروف وأما كريري فـعـنده توصيه من البلوي اللي يعمل في نادي الأتحاد ويحثه يخلّي الدرعا ترعى علشان نادي الأتحاد يلحق بالمتصدر الهلال بمعنى المشكله بالمدرب ثم من الأداره من الرئيس إلا أصغر واحد...فكونامن هذه المهزله.....?????
ابو عمار
الى جهنم و بئس المصير
عبادي
اذا لم تستحي فافعل م شئت م لقوا قرارات صارمه توقف النادي المدلل عند حده كل مباراه مدربهم يروح للحكم ويتلفظ ويبي يتفلت عليه واللي يسوي حركه لا اخلاقيه باصبعه وكريري نقاش حاد مع الحكم وبن نافل والمشكله مافي خطا واحد غير مجرى المباراه بعني ابد مانظلموا بس الصياح ذا كله خوف من الافرقه المنافسه لانها قربت من الصداره واللي يبي يغير ارضيه ملعب عشان تعادل هههه رياضتنا مسلوبه كرهونا فيها العداله بنسبه لهم ظلم وظلم الانديه عموم بنسبه لهم عداله متى نخلص من اللوبي اللي لاعب برياضتنا متى يكون العدل بين كل الانديه متى يتطبق النظام ويمشي على الكل
ابو عمار
ما فيه داعي لقتل نفسك ممكن تسافر وتتزوج حبيبتك يا اهبل

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