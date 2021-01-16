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ترامب يمنح ملك المغرب أعلى وسام أمريكي

Time منذ 15 دقيقة
Views 1362
ترامب يمنح ملك المغرب أعلى وسام أمريكي

واشنطن (صدى):
منح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الجمعة، ملك المغرب محمد السادس وسام الاستحقاق المرموق، وذلك لـ"تأثيره الإيجابي على المشهد السياسي في الشرق الأوسط ".

وأصدر البيت الأبيض بيانًا قال فيه: " إن الملك محمد السادس عمل على تعزيز الشراكة الدائمة والعميقة بين مملكة المغرب والولايات المتحدة في المجالات كافة ".

وأضاف: "رؤيته وشجاعته وخصوصا قراره استئناف العلاقات مع دولة إسرائيل كان له أثر إيجابي على المشهد السياسي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ما يمثل "بداية عهد جديد من الأمن والازدهار" للولايات المتحدة والمغرب.

ووسام الاستحقاق هو وسام عسكريّ يُمنح تكريما لإتمام مهمة استثنائية أو للمسؤولين الأجانب ولا يمكن أن يُمنَح إلا من قبل الرئيس.

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أحدث التعليقات

خالد بندر القرني
انا مشترك اختياري لي مده 293 شهر ومتبقى لكي استحق صرف المعاش سبعة أشهر ولقد قمت مؤخرا بدفع كامل مبلغ الاشتراك فهل استطيع صرف المعاش على ذلك أم تكملة ماتبقى من مده الزامي وشكرا
خالد بندر القرني
انا مشترك اختياري لي مده 293 شهر ومتبقى لكي استحق صرف المعاش سبعة أشهر ولقد قمت مؤخرا بدفع كامل مبلغ الاشتراك فهل استطيع صرف المعاش على ذلك أم تكملة ماتبقى من مده الزامي وشكرا
ابو فهد
وش عند مشجعين مطرود اسياء يتصايحون ويتكبكون في القنوات للحين اقتنعتو انكم صياحين وتفكرون كل الحكام يعطونكم دفع سداسي مثل العاده لا على طاري الاحتجاجات وش صار على احتجاجكم بعد طردة اسيا ولا تكبونه للحين مثل احتجاجكم ابو ١٠٠ صفحه سمعوني صياحكم هههه 🤣
عبادي
الله يشفيك ويعافيك ولايبتلينا اشير باصبعي الى القمر ويترك القمر وينظر لاصبعي يالشمالي ترانا بعام2021 البكائيات ماتنفع كان ذكرت سبب اصابه لاعبين النصر بالكرونا ومن السبب الاول فيها بدال م تنقزنا سنين ورا
د محمد ماجد بخش
لقد قررت التقاعد رغم أنه قد يبدو انهزاما مؤكدا لكنه لن يكون أبدا هزيمة إلا على مستوى الانتصار لما يمكن انقاذه بعد خراب بصرى

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