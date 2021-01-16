ترامب يمنح ملك المغرب أعلى وسام أمريكي

واشنطن (صدى):
منح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الجمعة، ملك المغرب محمد السادس وسام الاستحقاق المرموق، وذلك لـ"تأثيره الإيجابي على المشهد السياسي في الشرق الأوسط ".
وأصدر البيت الأبيض بيانًا قال فيه: " إن الملك محمد السادس عمل على تعزيز الشراكة الدائمة والعميقة بين مملكة المغرب والولايات المتحدة في المجالات كافة ".
وأضاف: "رؤيته وشجاعته وخصوصا قراره استئناف العلاقات مع دولة إسرائيل كان له أثر إيجابي على المشهد السياسي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ما يمثل "بداية عهد جديد من الأمن والازدهار" للولايات المتحدة والمغرب.
ووسام الاستحقاق هو وسام عسكريّ يُمنح تكريما لإتمام مهمة استثنائية أو للمسؤولين الأجانب ولا يمكن أن يُمنَح إلا من قبل الرئيس.