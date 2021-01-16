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مواطنة تعثر على ابنتها بعد 20 عامًا من تلقي نبأ وفاتها بالرياض

Time منذ 37 دقيقة
Views 1677
مواطنة تعثر على ابنتها بعد 20 عامًا من تلقي نبأ وفاتها بالرياض

الرياض (صدى):
في واقعة غريبة، التقت مواطنة مع ابنتها التي تلقت نبأ وفاتها منذ 20 عامًا عقب ولادتها، بالرياض.

وروى لمحامي علي العقلا، تفاصيل قصة السيدة التي تزوجت وحملت وتركها زوجهت وسافر وأوصى جارته أن ترعاها.

وأوضح المحامي أنه بعد ولادة المواطنة أبلغت العجوز الأم بأن المولودة توفيت، فيما عاد الزوج وأخذ زوجته إلى بلده وسافرا معًا، بحسب سبق.

وبعد 20 عامًا تلقت الأم دعوة لحضور حفل زفاف قريب لها بالرياض، وراودها إحساس قوي تجاه العروس، لتعلم أنها ابنة جارتها القديمة التي كانت تعتني بها، ما زاد لديها الشكوك بنسب الفتاة لها.

وذكرت العجوز أنها حصلت على الفتاة من دار للرعاية، وبزيادة شكوك المرأة أصرت على فتح قضية مستعينة بأصحاب الخبرة في قضايا النسب، واعترفت أنها أوهمت الأم قبل 20 عامًا بأن ابنتها توفيت، ثم وضعتها أمام دار الرعاية، ثم حصلت عليها مرة أخرى لترعاها، بسبب هوسها بتربية الأطفال.

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أحدث التعليقات

خالد بندر القرني
انا مشترك اختياري لي مده 293 شهر ومتبقى لكي استحق صرف المعاش سبعة أشهر ولقد قمت مؤخرا بدفع كامل مبلغ الاشتراك فهل استطيع صرف المعاش على ذلك أم تكملة ماتبقى من مده الزامي وشكرا
خالد بندر القرني
انا مشترك اختياري لي مده 293 شهر ومتبقى لكي استحق صرف المعاش سبعة أشهر ولقد قمت مؤخرا بدفع كامل مبلغ الاشتراك فهل استطيع صرف المعاش على ذلك أم تكملة ماتبقى من مده الزامي وشكرا
ابو فهد
وش عند مشجعين مطرود اسياء يتصايحون ويتكبكون في القنوات للحين اقتنعتو انكم صياحين وتفكرون كل الحكام يعطونكم دفع سداسي مثل العاده لا على طاري الاحتجاجات وش صار على احتجاجكم بعد طردة اسيا ولا تكبونه للحين مثل احتجاجكم ابو ١٠٠ صفحه سمعوني صياحكم هههه 🤣
عبادي
الله يشفيك ويعافيك ولايبتلينا اشير باصبعي الى القمر ويترك القمر وينظر لاصبعي يالشمالي ترانا بعام2021 البكائيات ماتنفع كان ذكرت سبب اصابه لاعبين النصر بالكرونا ومن السبب الاول فيها بدال م تنقزنا سنين ورا
د محمد ماجد بخش
لقد قررت التقاعد رغم أنه قد يبدو انهزاما مؤكدا لكنه لن يكون أبدا هزيمة إلا على مستوى الانتصار لما يمكن انقاذه بعد خراب بصرى

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