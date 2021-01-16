مواطنة تعثر على ابنتها بعد 20 عامًا من تلقي نبأ وفاتها بالرياض

الرياض (صدى):
في واقعة غريبة، التقت مواطنة مع ابنتها التي تلقت نبأ وفاتها منذ 20 عامًا عقب ولادتها، بالرياض.
وروى لمحامي علي العقلا، تفاصيل قصة السيدة التي تزوجت وحملت وتركها زوجهت وسافر وأوصى جارته أن ترعاها.
وأوضح المحامي أنه بعد ولادة المواطنة أبلغت العجوز الأم بأن المولودة توفيت، فيما عاد الزوج وأخذ زوجته إلى بلده وسافرا معًا، بحسب سبق.
وبعد 20 عامًا تلقت الأم دعوة لحضور حفل زفاف قريب لها بالرياض، وراودها إحساس قوي تجاه العروس، لتعلم أنها ابنة جارتها القديمة التي كانت تعتني بها، ما زاد لديها الشكوك بنسب الفتاة لها.
وذكرت العجوز أنها حصلت على الفتاة من دار للرعاية، وبزيادة شكوك المرأة أصرت على فتح قضية مستعينة بأصحاب الخبرة في قضايا النسب، واعترفت أنها أوهمت الأم قبل 20 عامًا بأن ابنتها توفيت، ثم وضعتها أمام دار الرعاية، ثم حصلت عليها مرة أخرى لترعاها، بسبب هوسها بتربية الأطفال.