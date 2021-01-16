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القيادة تعزي أمير وولي عهد الكويت في وفاة الشيخة فضاء الصباح

Time منذ 4 ساعات
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القيادة تعزي أمير وولي عهد الكويت في وفاة الشيخة فضاء الصباح

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لأمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله -.

وقال الملك: "علمنا بنبأ وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله -. وإننا إذ نبعث لسموكم وأسرة الفقيدة ببالغ التعازي وصادق المواساة لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة، قال فيها: " تلقيت نبأ وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله -؛ وأبعث لسموكم وأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع ".

كما بعث سموه برقية عزاء ومواساة لولي العهد في دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قائلا: " تلقينا نبأ وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله –؛ ونبعث لسموكم وأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب ".

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أحدث التعليقات

خالد بندر القرني
انا مشترك اختياري لي مده 293 شهر ومتبقى لكي استحق صرف المعاش سبعة أشهر ولقد قمت مؤخرا بدفع كامل مبلغ الاشتراك فهل استطيع صرف المعاش على ذلك أم تكملة ماتبقى من مده الزامي وشكرا
خالد بندر القرني
انا مشترك اختياري لي مده 293 شهر ومتبقى لكي استحق صرف المعاش سبعة أشهر ولقد قمت مؤخرا بدفع كامل مبلغ الاشتراك فهل استطيع صرف المعاش على ذلك أم تكملة ماتبقى من مده الزامي وشكرا
ابو فهد
وش عند مشجعين مطرود اسياء يتصايحون ويتكبكون في القنوات للحين اقتنعتو انكم صياحين وتفكرون كل الحكام يعطونكم دفع سداسي مثل العاده لا على طاري الاحتجاجات وش صار على احتجاجكم بعد طردة اسيا ولا تكبونه للحين مثل احتجاجكم ابو ١٠٠ صفحه سمعوني صياحكم هههه 🤣
عبادي
الله يشفيك ويعافيك ولايبتلينا اشير باصبعي الى القمر ويترك القمر وينظر لاصبعي يالشمالي ترانا بعام2021 البكائيات ماتنفع كان ذكرت سبب اصابه لاعبين النصر بالكرونا ومن السبب الاول فيها بدال م تنقزنا سنين ورا
د محمد ماجد بخش
لقد قررت التقاعد رغم أنه قد يبدو انهزاما مؤكدا لكنه لن يكون أبدا هزيمة إلا على مستوى الانتصار لما يمكن انقاذه بعد خراب بصرى

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