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صور ولي العهد بين قمم جبال العلا تتصدر الصحف العالمية

Time منذ 13 دقيقة
Views 1369
صور ولي العهد بين قمم جبال العلا تتصدر الصحف العالمية

الرياض (صدى):
سلطت الصحف العالمية وبينها " ديلي ميل " البريطانية، الضوء على تواجد صاحب السمو اللمكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- بين قمم جبال العلا، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي.

ونشرت " الديلي ميل " صور ولي العهد، جالسًا بين قمم جبال العلا، ويتحدث إلى المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان: " هكذا يكون العمل من المنزل..ولي العهد السعودي يلقي كلمة أمام المنتدى الاقتصادي في الصحراء ".

وأشارت إلى الأهداف " الطموحة " للمملكة في منطقة العلا من خلال جعلها منطقة سياحية جذابة عالميًا، وأبرزت مميزاتها ومن أهمها التضاريس الطبيعية الخلابة.

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أحدث التعليقات

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خلة يروح يتزوج ايطاليه او جنية انت لاتروح معه وقلة مع السلامة ولا يصير بينكم مشاكل اتركه لسانه معه مصاريفه باي باي
ربيعان الربيعان
يتكلم بأستخفاف وتعالي على المتابعين واصحاب الراي الاخر انسان حقود وبحقده وتعصبه فقد مكانته
د محمد ماجد بخش
مجموع الذرات هو ما يحدد الوحدة والدرجة المغناطيسية وليست الذرة الواحدة ولا توجد ذرة منفردة إلا على مستوى طاقة تمثيل التحول المغناطيسية
ربيعان الربيعان
الفراج اصبح مشجع هلالي متعصب لقد فقد بريقه بسبب حقده اجل العويس كان المفروض يشطب لعلمك كان فيه لعيبه يصعدون للمدرجات ويتضاربون مع الجماهير ولم يتخذ بحقهم شيء اللوبي الهلالي اوقف العويس وحظر البديل الثالث وافشل مخططهم
ربيعان الربيعان
الفراج اصبح مشجع هلالي متعصب لقد فقد بريقه لانه انسان حقود وذو وجهين

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