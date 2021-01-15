شاهد..لحظة بكاء بيلوسي أثناء حديثها عن هجوم الكونجرس

واشنطن (صدى):
تأثرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أثناء حديثها الجمعة، حول الهجوم الذي قام به مؤيدو دونالد ترامب على مبنى الكونجرس في واشنطن قبل أكثر من أسبوع.
وحاولت بيلوسي مغالبة دموعها قائلة: " مشهد وحيد لفت نظري خلال الهجوم، وهو لرجل كان يرتدي قميصا عليه عبارة “أوشفيتز” ويعني “المعسكر النازي الشهير” الذي تم حرق اليهود فيه خلال محرقة الهولوكوست الشهيرة، خلال الحرب العالمية الثانية.
وأضافت: " عند رؤيتي لهذا الأحمق بهذا القميص المسيء، وبتصرفاته المعادية للسامية التي يفتخر بها، ليكون جزءا من الغارة اليمينة على الكونجرس، أدركت أنه يجب علينا معاقبة المسؤولين عن تنظيم هذا الهجوم " .
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