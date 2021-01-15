بيان عاجل من الهلال بشأن القرارات التحكيمية

ماجد محمد (صدى):
أصدرت إدارة الهلال، بيانًا عاجلا بشأن القرارات التحكيمية التي يتم اتخاذها بحق الفريق في مبارياته بدوي كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، آخرها في لقاء الأهلي ضمن الجولة الـ 13 من البطولة.
وقالت إدارة الهلال في بيانها: " كان لتلك القرارات المجحفة أثر بالغ على رصيد الفريق النقطي في منافسات الدوري، وهو ما سعى مجلس الإدارة إلى عدم حدوثه من خلال اتخاذه للعديد من الإجراءات التي تضمنت خطابا رسميًا بعثه إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم الفترة الماضية، منذ تزايد القرارات التحكيمية الخاطئة " .
وأوضح الهلال أنه طالب بإيجاد حل عاجل لمنع هذه الأخطاء، وحفظ حقه، وضمان عدالة المنافسة، مضيفا: " بيد أن القرارات المجحفة مستمرة، لتضع أكثر من علامة استفهام على المستوى الذي وصل إليه التحكيم في منافسات الدوري " .
وتسائل البيان: " هل يُنتظر من الهلال بيانا إعلاميا ينتقد فيه الأداء التحكيمي ليتم إنصافه أسوة بما حدث مع أندية أخرى " .
وطالب مجلس إدارة الهلال الاتحاد السعودي لكرة القدم اتخاذ خطوات عاجلة تحفظ حقوق الأندية وتحد من اللغط المتزايد حيال القرارات التحكيمية التي يشهدها الدوري.
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