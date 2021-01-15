البكيري: الحكم الخضير يتخلص من ميوله الاتحادية على حساب الفريق

طلال الغامدي (صدى):
رأى الناقد الرياضي محمد البكيري، أن سبب أزمة مباراة الاتحاد وأبها التي خسر فيها 1-0 هو الحكم تركي الخضير في غرفة الفار.
وقال البكيري: " الخضير كان من كبار مشجعي الاتحاد وكان يعطي مكافآت للاعبين، ومشكلة مباراة الاتحاد أمس فيه؛ لأنه يرغب في التخلص من عباية ميوله على حساب الفريق " .
وأضاف: " انا احترم ميول الخضير لكن لا تكون على حساب النادي، واللي قاعد يسويه شيء مؤلم ".
واستكمل: " وقت ضربة الجزاء في مباراة أبها الحكم قال للخضير إذا كان فيها شك 1% خليني أشوفها قاله " اتوكل على الله " .