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البكيري: الحكم الخضير يتخلص من ميوله الاتحادية على حساب الفريق

Time منذ ساعة
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البكيري: الحكم الخضير يتخلص من ميوله الاتحادية على حساب الفريق

طلال الغامدي (صدى):
رأى الناقد الرياضي محمد البكيري، أن سبب أزمة مباراة الاتحاد وأبها التي خسر فيها 1-0 هو الحكم تركي الخضير في غرفة الفار.

وقال البكيري: " الخضير كان من كبار مشجعي الاتحاد وكان يعطي مكافآت للاعبين، ومشكلة مباراة الاتحاد أمس فيه؛ لأنه يرغب في التخلص من عباية ميوله على حساب الفريق " .

وأضاف: " انا احترم ميول الخضير لكن لا تكون على حساب النادي، واللي قاعد يسويه شيء مؤلم ".

واستكمل: " وقت ضربة الجزاء في مباراة أبها الحكم قال للخضير إذا كان فيها شك 1% خليني أشوفها قاله " اتوكل على الله " .

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أحدث التعليقات

فهاد
الحكام اللي أجمعوا أنها ضربه جزاء هلاليين
هلالي مضغوط
مثل كل سنه الهلال يشتكي يعني يانفوز يانشتكي والتحكيم نزية في كل مباريات الهلال
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
واضح*** وصريح***
من أصعب أوقات وأماكن القيادة، هي التي تكون في وعلى الثلوج،وأهم شئ يجب على السائق عدم إغفاله،هوإطارات الثلج،أو وضع سلاسل الإطارات،أو إطارات ذات المسامير،وأهم من هذا كله،إطارات مواسم صيفية شتوية، أي لجميع الفصول وضد الإنزلاقات الثلجية..
واضح*** وصريح***
من أصعب أوقات وأماكن القيادة، هي التي تكون في وعلى الثلوج،وأهم شئ يجب على السائق عدم إغفاله،هوإطارات الثلج،أو وضع سلاسل الإطارات،أو إطارات ذات المسامير،وأهم من هذا كله،إطارات مواسم صيفية شتوية، أي لجميع الفصول وضد الإنزلاقات الثلجية..

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