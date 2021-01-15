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الكشف عن نوع جديد من كورونا سريع الانتشار

Time منذ 59 دقيقة
Views 1823
الكشف عن نوع جديد من كورونا سريع الانتشار

بيروت (صدى):
كشف عضو لجنة الصحة البرلمانية في لبنان النائب علي المقداد عن ظهور طفرة جديدة من فايروس كورونا في البلاد، تكمن خطورتها في أنها أسرع انتشارا.

وأوضح أن فحوص الـpcr التي أجريت في مختبرين كبيرين في لبنان أظهرت وجود تغير جيني في الفايروس، كما أن 50 بالمئة من الفحوص خلال الأيام الماضية أظهرت وجود نوع مستجد من الفايروس تكمن خطورته في أنه أسرع انتشاراً، مضيفا "لا نعلم حتى الآن إذا كنا نواجه نوعا جديدا من الفايروس، أو أن فايروس كورونا قد طور نفسه".

وقال: "وصل الوضع في لبنان إلى الخطورة التي كنا نحذر منها على الدوام، إذ إننا بتنا لا نجد أماكن للمرضى حتى في طوارئ المستشفيات، واللافت هو ظاهرة ارتفاع نسبة الإصابات بين صفوف فئة الشباب"، داعيا إلى الالتزام بالمنازل، وتجنب الاختلاط.

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أحدث التعليقات

زاير
الام التي تتخلي عن مسؤلية بيتها و أبنائها زوجها و تعمل قاضية لن تضيف للعدالة شئ ولن يثق بها احد.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
نرفع القبعه تحيه لماجد الشمراني👏 والله اول مره نشوف حكم صح وعادل امام الهلال👍👌
Z
انهم يصيحون بكل اتجاه.. مساكين هالطواقي
¥ ولد نجد ¥
لاحو ل
هلالي مضغوط
لا نحر ولا شي ست مباريات ورا بعض هزيمه الهلال من الوحده وأربع تعادلات متوالية وخروج مذل من كأس الملك على يد الفتح وكل نحر الهلال سيئ وقومبز والأجانب وبعض لاعبين الهلال سيئيين وكل شي نحر ونحر ونحر فكونا من الكذب

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