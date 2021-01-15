الكشف عن نوع جديد من كورونا سريع الانتشار

بيروت (صدى):
كشف عضو لجنة الصحة البرلمانية في لبنان النائب علي المقداد عن ظهور طفرة جديدة من فايروس كورونا في البلاد، تكمن خطورتها في أنها أسرع انتشارا.
وأوضح أن فحوص الـpcr التي أجريت في مختبرين كبيرين في لبنان أظهرت وجود تغير جيني في الفايروس، كما أن 50 بالمئة من الفحوص خلال الأيام الماضية أظهرت وجود نوع مستجد من الفايروس تكمن خطورته في أنه أسرع انتشاراً، مضيفا "لا نعلم حتى الآن إذا كنا نواجه نوعا جديدا من الفايروس، أو أن فايروس كورونا قد طور نفسه".
وقال: "وصل الوضع في لبنان إلى الخطورة التي كنا نحذر منها على الدوام، إذ إننا بتنا لا نجد أماكن للمرضى حتى في طوارئ المستشفيات، واللافت هو ظاهرة ارتفاع نسبة الإصابات بين صفوف فئة الشباب"، داعيا إلى الالتزام بالمنازل، وتجنب الاختلاط.