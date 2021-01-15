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"صالح النعيمة" عن مباراة الأهلي : التحكيم كان أسوأ من الهلال

Time منذ 55 دقيقة
Views 1646
"صالح النعيمة" عن مباراة الأهلي : التحكيم كان أسوأ من الهلال

نواف السالم (صدى):
علق قائد المنتخب الوطني ولاعب نادي الهلال السابق، صالح النعيمة، على المباراة التي أقيمت مساء اليوم بين الأهلي وفريق الهلال في الجولة الـ 13 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووجه رسالة شكر إلى حارس مرمى الهلال، عبدالله المعيوف، لافتا إلى أن أداء الهلال كان سيء خلال المبارة لكن التحكيم كان أسوأ منه.

وعرض "النعيمة" مقطع الفيديو الذي ظهر فيه لاعب الأهلي وهو يقوم بدفع لاعب الهلال"صالح الشهري" مؤكدًا أن هذه الواقعة تستحق أن يتم احتسابها ضربة جزاء.

يذكر أن المباراة بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث وصل الأهلي إلى 23 نقطة، في حين بلغ رصيد الهلال 26 نقطة، وذلك بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

زاير
الام التي تتخلي عن مسؤلية بيتها و أبنائها زوجها و تعمل قاضية لن تضيف للعدالة شئ ولن يثق بها احد.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
نرفع القبعه تحيه لماجد الشمراني👏 والله اول مره نشوف حكم صح وعادل امام الهلال👍👌
Z
انهم يصيحون بكل اتجاه.. مساكين هالطواقي
¥ ولد نجد ¥
لاحو ل
هلالي مضغوط
لا نحر ولا شي ست مباريات ورا بعض هزيمه الهلال من الوحده وأربع تعادلات متوالية وخروج مذل من كأس الملك على يد الفتح وكل نحر الهلال سيئ وقومبز والأجانب وبعض لاعبين الهلال سيئيين وكل شي نحر ونحر ونحر فكونا من الكذب

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