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بالفيديو .. محمد الربيعي: "المسيليم" و "العويس" سر تأقلي أمام الهلال

Time منذ ساعة
Views 1565
بالفيديو .. محمد الربيعي: "المسيليم" و "العويس" سر تأقلي أمام الهلال

طلال الغامدي (صدى):
علق حارس مرمى فريق الأهلي، محمد الربيعي، على المباراة التي أقيمت مساء اليوم بين فريقه وفريق الهلال في الجولة الـ 13 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأرجع، خلال حديثه للقنوات الرياضية السعودية، سر تألقه في المباراة إلى توجيهات حارس مرمى فريقه ياسر المسيليم، وزميله محمد العويس.

وأكد أن كلا الفريقين كانا يستحقان الفوز بسبب أدائهما الجيد، إلا أنهم أهدروا العديد من الفرص، متعهداً بتقديم أفضل ما لديهم في المباريات القادمة.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث وصل الأهلي إلى 23 نقطة، في حين بلغ رصيد الهلال 26 نقطة، وذلك بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

زاير
الام التي تتخلي عن مسؤلية بيتها و أبنائها زوجها و تعمل قاضية لن تضيف للعدالة شئ ولن يثق بها احد.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
نرفع القبعه تحيه لماجد الشمراني👏 والله اول مره نشوف حكم صح وعادل امام الهلال👍👌
Z
انهم يصيحون بكل اتجاه.. مساكين هالطواقي
¥ ولد نجد ¥
لاحو ل
هلالي مضغوط
لا نحر ولا شي ست مباريات ورا بعض هزيمه الهلال من الوحده وأربع تعادلات متوالية وخروج مذل من كأس الملك على يد الفتح وكل نحر الهلال سيئ وقومبز والأجانب وبعض لاعبين الهلال سيئيين وكل شي نحر ونحر ونحر فكونا من الكذب

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