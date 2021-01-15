بالفيديو .. محمد الربيعي: "المسيليم" و "العويس" سر تأقلي أمام الهلال

طلال الغامدي (صدى):
علق حارس مرمى فريق الأهلي، محمد الربيعي، على المباراة التي أقيمت مساء اليوم بين فريقه وفريق الهلال في الجولة الـ 13 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأرجع، خلال حديثه للقنوات الرياضية السعودية، سر تألقه في المباراة إلى توجيهات حارس مرمى فريقه ياسر المسيليم، وزميله محمد العويس.
وأكد أن كلا الفريقين كانا يستحقان الفوز بسبب أدائهما الجيد، إلا أنهم أهدروا العديد من الفرص، متعهداً بتقديم أفضل ما لديهم في المباريات القادمة.
يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث وصل الأهلي إلى 23 نقطة، في حين بلغ رصيد الهلال 26 نقطة، وذلك بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.