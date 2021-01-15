البكيري: "الهلال كان مسالماً أمام الأهلي "

نواف السالم (صدى):
أكد الناقد الرياضي محمد البكيري، أن الفوز كان يبحث عن فريق الأهلي في مواجهته اليوم أمام الهلال والتي انتهت بالتعادل السلبي للفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وقال البكيري: "الفوز كان يبحث عن احضان الملكي.. ونجوم الاهلي يشتغلون.. الزعيم لم يكن مستسلما.. لكنه كان مسالما على غير العادة.. شكرا للفريقين وفِي مقدمتهم المعيوف و الربيعي".
كان الهلال تعادل مع مضيفه الأهلي دون أهداف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.