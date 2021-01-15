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البكيري: "الهلال كان مسالماً أمام الأهلي "

Time منذ ساعة
Views 1771
البكيري: "الهلال كان مسالماً أمام الأهلي "

نواف السالم (صدى):
أكد الناقد الرياضي محمد البكيري، أن الفوز كان يبحث عن فريق الأهلي في مواجهته اليوم أمام الهلال والتي انتهت بالتعادل السلبي للفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال البكيري: "‏الفوز كان يبحث عن احضان الملكي.. ونجوم الاهلي يشتغلون.. الزعيم لم يكن مستسلما.. لكنه كان مسالما على غير العادة.. شكرا للفريقين وفِي مقدمتهم ‎المعيوف و ‎الربيعي".

كان الهلال تعادل مع مضيفه الأهلي دون أهداف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

زاير
الام التي تتخلي عن مسؤلية بيتها و أبنائها زوجها و تعمل قاضية لن تضيف للعدالة شئ ولن يثق بها احد.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
نرفع القبعه تحيه لماجد الشمراني👏 والله اول مره نشوف حكم صح وعادل امام الهلال👍👌
Z
انهم يصيحون بكل اتجاه.. مساكين هالطواقي
¥ ولد نجد ¥
لاحو ل
هلالي مضغوط
لا نحر ولا شي ست مباريات ورا بعض هزيمه الهلال من الوحده وأربع تعادلات متوالية وخروج مذل من كأس الملك على يد الفتح وكل نحر الهلال سيئ وقومبز والأجانب وبعض لاعبين الهلال سيئيين وكل شي نحر ونحر ونحر فكونا من الكذب

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