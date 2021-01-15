شاهد .. لحظة سقوط "الشهري" المثيرة للجدل ومطالبات هلالية باحتسابها ركلة جزاء

طلال الغامدي (صدى):
شهدت المباراة التي أقيمت اليوم، الجمعة، بين الأهلى والهلال، سقوط لاعب الأخير "صالح الشهري" جراء تدافع أحد لاعبي الأهلي.
وأكد "الشهري" حينها بأن لاعب الأهلي تدخل عليه، فيما لجأ الحكم "تركي الخضير" لتقنية التحكيم بالفيديو "الفار" للتأكد من حقيقة الواقعة، إلا أنها لم تحتسب ركلة جزاء.
وأثار سقوط "الشهري" حالة من الجدل حيث طالب بعض جمهور الهلال باحتسابها ركلة جزاء، كما أكد المحلل الرياضي، خالد القحطاني أن حالة "الشهري" في بداية المباراة تستحق أن يتم احتسابها ركلة جزاء، مستنكراً قيام بعض الحكام بالتعامل مع المباريات بمبدأ الاسترضاء.
ومن جهة أخرى، استبعد جمهور نادي الأهلى أحقية "الشهري" لركلة جزاء، مؤكدين أن قرارات حكام المباراة كانت سليمة.
يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث وصل الأهلي إلى 23 نقطة، في حين بلغ رصيد الهلال 26 نقطة، وذلك بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.