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شاهد .. لحظة سقوط "الشهري" المثيرة للجدل ومطالبات هلالية باحتسابها ركلة جزاء

Time منذ 21 دقيقة
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شاهد .. لحظة سقوط "الشهري" المثيرة للجدل ومطالبات هلالية باحتسابها ركلة جزاء

طلال الغامدي (صدى):
شهدت المباراة التي أقيمت اليوم، الجمعة، بين الأهلى والهلال، سقوط لاعب الأخير "صالح الشهري" جراء تدافع أحد لاعبي الأهلي.

وأكد "الشهري" حينها بأن لاعب الأهلي تدخل عليه، فيما لجأ الحكم "تركي الخضير" لتقنية التحكيم بالفيديو "الفار" للتأكد من حقيقة الواقعة، إلا أنها لم تحتسب ركلة جزاء.

وأثار سقوط "الشهري" حالة من الجدل حيث طالب بعض جمهور الهلال باحتسابها ركلة جزاء، كما أكد المحلل الرياضي، خالد القحطاني أن حالة "الشهري" في بداية المباراة تستحق أن يتم احتسابها ركلة جزاء، مستنكراً قيام بعض الحكام بالتعامل مع المباريات بمبدأ الاسترضاء.

ومن جهة أخرى، استبعد جمهور نادي الأهلى أحقية "الشهري" لركلة جزاء، مؤكدين أن قرارات حكام المباراة كانت سليمة.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث وصل الأهلي إلى 23 نقطة، في حين بلغ رصيد الهلال 26 نقطة، وذلك بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

فهاد
ياخي ما فيها ركله جزاء ولا شي خلونا بالكذب ٩٠ دقيقه الهلال ضايع وجتكم فرصة آخر دقيقه تقولوا تحكيم عشان تمسحوا الإخفاقات
ابو فهد
ههههه فريق الصياح والاحتجاجات لاجديد ياول مطرود من اسياء ههههه على طاري الاحتجاجات ماجاكم خبر عن احتجاجهم بعد طردهم من اسياء 🤪
هلالي مضغوط
ورب الكعبه مافيها ركلة جزاء وهذي عوايدنا نبحث عن الكذب والتبرير والتحكيم بعد هزيمه الوحده واربع تعادلات متتالية وخروج مذل من كأس الملك على يد الفتح وكلها نبحث ورا الأعذار ورا كل إخفاق
ابو فهد
ههههه اليوم الصياح بعد ماطاحو بحكم ماعنده دفع سداسي كعاده فريق صياح نياح مثل طردهم من اسياء عاد لعبتهم كتابة الاحتجاجات تخليد لذكر احتجاج ابو ١٠٠ صفحه
ابوبدر
40 عام بطولا حكام ولجان بالسطوة والنفوذ.وقبل مدة كم اسبوع وانتم تمجدون بنفس الحكم الحين صار كخا 😂

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