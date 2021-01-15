الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مدرب النصر يوضح موقف المصابين من المشاركة في السوبر

Time منذ ساعة
Views 2379
Comment 1
بالفيديو.. مدرب النصر يوضح موقف المصابين من المشاركة في السوبر

طلال الغامدي (صدى):
علق ألين هورفيت مدرب فريق النصر على فوز فريقه أمام الرائد اليوم بهدف دون رد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

قال هورفات "لا أحب أن يكون الحديث عني، كل ما يصنعه النصر في هذه اللحظة، ما حققه هم اللاعبون، وكثيرًا ما كنت أقول للاعبين أثناء اجتماعاتي معهم (إذا أنت كلاعب لا رغبة لديك في الفوز، فأنا لن أساعدك، ولكن أظهر رغبة لأن عندهم قدرة) وأثبتوا هذا الشيء، حققنا الفوز الثالث على التوالي بعد فترة صعبة، وهذا الأهم".

وتابع: "كانت هناك صعوبة في المباراة لأن الرائد كان فريقًا متماسكًا، يلعب على الكرات الطويلة والكرة الثانية والمرتدات، ولذلك يجب أن تسير بالكرة أسرع وهذا حدث في الشوط الثاني، والأهم في كرة القدم أن يكون عندك صبر، نلعب على الاستحواذ على الكرة أطول فترة ممكنة، أمتلك لاعبين ذوي كفاءة عالية، وبالاستحواذ وتدوير العمق، تجلب لنا هذه الطريقة النقاط الثلاث".

وحول موقف المصابين من المشاركة مباراة السوبر أمام الهلال، قال هورفات "لدينا مشكلة إصابات، وآمل أن يكون الجميع جاهزًا لمباراة السوبر، فهذا يعطينا زيادة في الثقة، خاصة وأننا نعرف أن المصابين قيمتهم عالية".

Time واتساب

أحدث التعليقات

فهاد
ياخي ما فيها ركله جزاء ولا شي خلونا بالكذب ٩٠ دقيقه الهلال ضايع وجتكم فرصة آخر دقيقه تقولوا تحكيم عشان تمسحوا الإخفاقات
هلالي مضغوط
ورب الكعبه مافيها ركلة جزاء وهذي عوايدنا نبحث عن الكذب والتبرير والتحكيم بعد هزيمه الوحده واربع تعادلات متتالية وخروج مذل من كأس الملك على يد الفتح وكلها نبحث ورا الأعذار ورا كل إخفاق
ابو فهد
ههههه اليوم الصياح بعد ماطاحو بحكم ماعنده دفع سداسي كعاده فريق صياح نياح مثل طردهم من اسياء عاد لعبتهم كتابة الاحتجاجات تخليد لذكر احتجاج ابو ١٠٠ صفحه
ابوبدر
40 عام بطولا حكام ولجان بالسطوة والنفوذ.وقبل مدة كم اسبوع وانتم تمجدون بنفس الحكم الحين صار كخا 😂
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

أخر الأخبار

البكيري: "الهلال كان مسالماً أمام الأهلي "
البكيري: "الهلال كان مسالماً أمام الأهلي "
Time منذ 3 ثواني Views 999
بالفيديو.. المعيوف: لاعبو الهلال لم يقصروا.. وراضي عن الشباك النظيفة
بالفيديو.. المعيوف: لاعبو الهلال لم يقصروا.. وراضي عن الشباك النظيفة
Time منذ 6 دقائق Views 1167
شاهد .. لحظة سقوط "الشهري" المثيرة للجدل ومطالبات هلالية باحتسابها ركلة جزاء
شاهد .. لحظة سقوط "الشهري" المثيرة للجدل ومطالبات هلالية باحتسابها ركلة جزاء
Time منذ 20 دقيقة Views 1608
تعليق خبير تحكيمي عن لقطة مهاجم الهلال صالح الشهري ضد الاهلي
تعليق خبير تحكيمي عن لقطة مهاجم الهلال صالح الشهري ضد الاهلي
Time منذ 24 دقيقة Views 581
بالفيديو.. "ابن نافل" يدخل في نقاش مع حكم مباراة الأهلي احتجاجاً على ركلة جزاء
بالفيديو.. "ابن نافل" يدخل في نقاش مع حكم مباراة الأهلي احتجاجاً على ركلة جزاء
Time منذ 26 دقيقة Views 1829
بالفيديو .. الحبيب يحذر : "الرهاب الإجتماعي قد يؤدي لإدمان المخدرات"
بالفيديو .. الحبيب يحذر : "الرهاب الإجتماعي قد يؤدي لإدمان المخدرات"
Time منذ 31 دقيقة Views 1369
مواطنة وتجربة لبس الجنبية
مواطنة وتجربة لبس الجنبية
Time منذ 32 دقيقة Views 296
جندي في موقف محرج
جندي في موقف محرج
Time منذ 32 دقيقة Views 254
من الماضي .. لقاء مع حمزة ادريس وابنه
من الماضي .. لقاء مع حمزة ادريس وابنه
Time منذ 33 دقيقة Views 239
شاهد.. نقاش حاد لمدرب الهلال مع الحكم بعد نهاية مباراة الأهلي
شاهد.. نقاش حاد لمدرب الهلال مع الحكم بعد نهاية مباراة الأهلي
Time منذ 39 دقيقة Views 1673