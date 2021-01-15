بالفيديو.. مدرب النصر يوضح موقف المصابين من المشاركة في السوبر

طلال الغامدي (صدى):
علق ألين هورفيت مدرب فريق النصر على فوز فريقه أمام الرائد اليوم بهدف دون رد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
قال هورفات "لا أحب أن يكون الحديث عني، كل ما يصنعه النصر في هذه اللحظة، ما حققه هم اللاعبون، وكثيرًا ما كنت أقول للاعبين أثناء اجتماعاتي معهم (إذا أنت كلاعب لا رغبة لديك في الفوز، فأنا لن أساعدك، ولكن أظهر رغبة لأن عندهم قدرة) وأثبتوا هذا الشيء، حققنا الفوز الثالث على التوالي بعد فترة صعبة، وهذا الأهم".
وتابع: "كانت هناك صعوبة في المباراة لأن الرائد كان فريقًا متماسكًا، يلعب على الكرات الطويلة والكرة الثانية والمرتدات، ولذلك يجب أن تسير بالكرة أسرع وهذا حدث في الشوط الثاني، والأهم في كرة القدم أن يكون عندك صبر، نلعب على الاستحواذ على الكرة أطول فترة ممكنة، أمتلك لاعبين ذوي كفاءة عالية، وبالاستحواذ وتدوير العمق، تجلب لنا هذه الطريقة النقاط الثلاث".
وحول موقف المصابين من المشاركة مباراة السوبر أمام الهلال، قال هورفات "لدينا مشكلة إصابات، وآمل أن يكون الجميع جاهزًا لمباراة السوبر، فهذا يعطينا زيادة في الثقة، خاصة وأننا نعرف أن المصابين قيمتهم عالية".