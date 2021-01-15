شاهد.. إيفانكا تخطف الأنظار أثناء نقل أغراض ترامب من البيت الأبيض

واشنطن (صدى):
أظهرت صور متداولة عبر وسائل الإعلام العالمية لحظة مغادرة موظفي البيت الأبيض التابعين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إذ كانوا يحملون كراتين مليئة برزم من قصاصات الصحف، إضافة إلى العديد من الأغراض المختلفة.
وبينت إحدى الصور إيفانكا ترامب وعدد آخر من الموظفين، وهم يحملون الأغراض المختلفة، حيث كانت مرتدية فستانها أحمر لفت الأنظار.
كما وقفت شاحنات نقل بجوار البيت الأبيض وهي تحمل استعدادًا لنقل جميع الأغراض الخاصة بترامب ونظامه، ومنها تمثال نصفي لـ "لينكولن" ، وطائر محنط، ورزم كثيرة من الصحف من بينها واشنطن بوست، فيما جاء ذلك وسط مشاعر حزينة لترامب وغضب كبير.
وأوضحت مصادر أن دونالد ترامب يخطط للسفر إلى مار إيه لاغو صباح يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، متجاهلاً هذا الحدث، فيما اشترى كوشنر وإيفانكا ترامب مؤخرًا منزلًا بقيمة 30 مليون دولار في جزيرة Indian Creek.