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شاهد.. إيفانكا تخطف الأنظار أثناء نقل أغراض ترامب من البيت الأبيض

Time منذ 8 دقائق
Views 1333
شاهد.. إيفانكا تخطف الأنظار أثناء نقل أغراض ترامب من البيت الأبيض

واشنطن (صدى):
أظهرت صور متداولة عبر وسائل الإعلام العالمية لحظة مغادرة موظفي البيت الأبيض التابعين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إذ كانوا يحملون كراتين مليئة برزم من قصاصات الصحف، إضافة إلى العديد من الأغراض المختلفة.

وبينت إحدى الصور إيفانكا ترامب وعدد آخر من الموظفين، وهم يحملون الأغراض المختلفة، حيث كانت مرتدية فستانها أحمر لفت الأنظار.

كما وقفت شاحنات نقل بجوار البيت الأبيض وهي تحمل استعدادًا لنقل جميع الأغراض الخاصة بترامب ونظامه، ومنها تمثال نصفي لـ "لينكولن" ، وطائر محنط، ورزم كثيرة من الصحف من بينها واشنطن بوست، فيما جاء ذلك وسط مشاعر حزينة لترامب وغضب كبير.

وأوضحت مصادر أن دونالد ترامب يخطط للسفر إلى مار إيه لاغو صباح يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، متجاهلاً هذا الحدث، فيما اشترى كوشنر وإيفانكا ترامب مؤخرًا منزلًا بقيمة 30 مليون دولار في جزيرة Indian Creek.

Time واتساب

أحدث التعليقات

تركي
بن زقي ينام بالييل ويحلم ويقوم ويحسب انه صحيح
ابو محمد 😎 ✍️
تعوذي من ابليس ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. هذا اللي يقول // مرغماً اخوك لا بطل ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه ..
القرشي
إنت قذر في سلوكك وفي ردودك يا جامي ياحقير اخرس ولا تفتي بما ليس لك به علم يا إمعه الاحظ عليك تترقب ردودي من اجل الطعن فيها إلى هاذي الدرجة انا متعبك ومطير النوم من عيونك ياولد روح شوفلك شلة دشير ممن هم على شاكلتك وضيع وقتك معاهم واترك امور الدين والسياسة لأهلها يا معفن .

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