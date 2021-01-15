الأعداد السابقة للصحيفة

القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا في جرائم سرقة ونشل الحقائب النسائية

Time منذ 40 دقيقة
Views 1416
Comment 1
القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا في جرائم سرقة ونشل الحقائب النسائية

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين في العقد الثاني من العمر، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة ونشل الحقائب النسائية وسرقة محتوياتها. وقد نتج عن إحداها تعرض امرأة لكسور وإصابات متفرقة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

تركي
بن زقي ينام بالييل ويحلم ويقوم ويحسب انه صحيح
ابو محمد 😎 ✍️
تعوذي من ابليس ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. هذا اللي يقول // مرغماً اخوك لا بطل ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه ..
القرشي
إنت قذر في سلوكك وفي ردودك يا جامي ياحقير اخرس ولا تفتي بما ليس لك به علم يا إمعه الاحظ عليك تترقب ردودي من اجل الطعن فيها إلى هاذي الدرجة انا متعبك ومطير النوم من عيونك ياولد روح شوفلك شلة دشير ممن هم على شاكلتك وضيع وقتك معاهم واترك امور الدين والسياسة لأهلها يا معفن .

أخر الأخبار

"سرقة وقتل تعذيب واغتصاب" لمواطني محافظة "ذمار" في اليمن
"سرقة وقتل تعذيب واغتصاب" لمواطني محافظة "ذمار" في اليمن
Time منذ 5 دقائق Views 1129
شاهد.. إيفانكا تخطف الأنظار أثناء نقل أغراض ترامب من البيت الأبيض
شاهد.. إيفانكا تخطف الأنظار أثناء نقل أغراض ترامب من البيت الأبيض
Time منذ 8 دقائق Views 1325
تهاوشت مع خواتها بالمطعم
تهاوشت مع خواتها بالمطعم
Time منذ 19 دقيقة Views 263
اجبار العريس على شرب قهوة بالملح امام الضيوف
اجبار العريس على شرب قهوة بالملح امام الضيوف
Time منذ 19 دقيقة Views 163
علاج شعبي !
علاج شعبي !
Time منذ 20 دقيقة Views 253
مغردون في المملكة يطالبون بإصدار تطبيق جديد وآمن مشابه لـ "واتساب"
مغردون في المملكة يطالبون بإصدار تطبيق جديد وآمن مشابه لـ "واتساب"
Time منذ 35 دقيقة Views 1477
القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا في جرائم سرقة ونشل الحقائب النسائية
القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا في جرائم سرقة ونشل الحقائب النسائية
Time منذ 40 دقيقة Views 1416
بالفيديو.. وكيلة الموارد البشرية توضح سبب قلة أعداد النساء في المناصب القيادية
بالفيديو.. وكيلة الموارد البشرية توضح سبب قلة أعداد النساء في المناصب القيادية
Time منذ 44 دقيقة Views 1518
شروط يجب توافرها للحصول على رخصة استيراد وشراء وبيع الأسلحة
شروط يجب توافرها للحصول على رخصة استيراد وشراء وبيع الأسلحة
Time منذ ساعة Views 1752
فنانة : المشاهير اغلبهم تافهين
فنانة : المشاهير اغلبهم تافهين
Time منذ ساعة Views 340