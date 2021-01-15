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الموارد البشرية : المرأة ستتولى منصب قاضية شرعية قريبا

Time منذ 20 دقيقة
Views 1589
الموارد البشرية : المرأة ستتولى منصب قاضية شرعية قريبا

الرياض (صدى):
أكدت وكيلة وزارة الموارد البشرية لتمكين المرأة هند بنت خالد الزاهد، إن دخول النساء في بعض الوزارات جاء متأخرا، مبينة أن وزارتي التعليم والصحة بهما أكبر نسبة لتمكين المرأة.

وقالت وكيلة وزارة الموارد البشرية لتمكين المرأة، أن هناك الآن أكثر من 2000 سيدة يعملن في وزارة العدل، مؤكدة أن تولي المرأة منصب القاضي بات قريبًا، لافتة إلى أن نسبة تولي المرأة السعودية للمناصب القيادية في القطاع الخاص بلغت 25%، فيما بلغت نسبة مشاركتها في سوق العمل 31%.

وأضافت أن الحكومة جادة في ملف تمكين المرأة، والمؤشرات الدولية عكست حجم تقدم المملكة في هذا الملف، مشيرة إلى أن هناك تقبلًا لدخول المرأة لسوق العمل خصوصًا مع وجود إرادة سياسية.

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أحدث التعليقات

زاير
الرئيس الاميركي يتبراء من الارهابين الذين اعتدوا علي الكونغرس.
بطولات نقيه حره دلهوميه
كد غاب من زعيم نصف الارض 8 لاعبين ونتف الطحالب ب 4 تتذكر يا ضفيدع والا اذكرك
زاير
اللهم اجزي ابائنا و امهاتنا بالجنه و نعيمها امين .
abdul
كانوا يطلقون اسم " غرفة الإحباط " Disappointments Room على تلك الزنزانة او الغرفة الانفرادية للطفل المعوّق
abdul
في غابر الزمان قبل ١٣٠ سنة تقريبا وقبل ما ينتشر العلم والطب ، اذا وُلد طفل معوّق لعائلة ارستكراسية وللنّبلاء كان الطفل يعيش مَخفِيا عن انظار الناس وحيدا في غرفة صغيرة في الطابق العلوي من المبني ، ولا تُفتح الباب إلّا لإدخال الطعام والشراب للطفل. يعيش الطفل لمدة تتراوح بين خمس و سبع سنوات وبعدها يموت لقلة الرعاية الصحية وسوء التغذية وعدم الحركة. وبعض العائلات تسَرّع موت طفلها بوسائل اتعفّف ان اذكرها هنا. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (3) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (4) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (5) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (6) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7) وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9) At-Takweer

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