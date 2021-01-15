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شاهد.. طائرة لفريق الصقور السعودية تقدم عرض جوي بطريقة احترافية
منذ 47 دقيقة
1463
علي القحطاني (صدى):
أظهر مقطع فيديو لحظة استعراض طائرة تابعة فريق الصقور السعودية أثناء تأدية إحدى العروض الجوية.
وبين المقطع قيام الطيار باستعراض جوي ، بطريقة احترافية في سماء المملكة.
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أحدث التعليقات
زاير
الرئيس الاميركي يتبراء من الارهابين الذين اعتدوا علي الكونغرس.
بطولات نقيه حره دلهوميه
كد غاب من زعيم نصف الارض 8 لاعبين ونتف الطحالب ب 4 تتذكر يا ضفيدع والا اذكرك
زاير
اللهم اجزي ابائنا و امهاتنا بالجنه و نعيمها امين .
abdul
كانوا يطلقون اسم " غرفة الإحباط " Disappointments Room على تلك الزنزانة او الغرفة الانفرادية للطفل المعوّق
abdul
في غابر الزمان قبل ١٣٠ سنة تقريبا وقبل ما ينتشر العلم والطب ، اذا وُلد طفل معوّق لعائلة ارستكراسية وللنّبلاء كان الطفل يعيش مَخفِيا عن انظار الناس وحيدا في غرفة صغيرة في الطابق العلوي من المبني ، ولا تُفتح الباب إلّا لإدخال الطعام والشراب للطفل. يعيش الطفل لمدة تتراوح بين خمس و سبع سنوات وبعدها يموت لقلة الرعاية الصحية وسوء التغذية وعدم الحركة. وبعض العائلات تسَرّع موت طفلها بوسائل اتعفّف ان اذكرها هنا. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (3) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (4) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (5) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (6) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7) وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9) At-Takweer
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