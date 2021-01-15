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الصحة" توجه 5 نصائح لتحسين الحالة المزاجية

Time منذ ساعة
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الصحة" توجه 5 نصائح لتحسين الحالة المزاجية

عادل الحربي (صدى):
وجهت وزارة الصحة عدة نصائح لتحسين الحالة النفسية، وذلك رداً على استفسارات عدد من متابعيها على موقع "تويتر".

وأوضحت الوزارة أهمية التواصل مع الآخرين كقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، والبحث عن الأنشطة الرياضية التي يكون ممارستها ممتعة بالنسبة لهم، بجانب العطاء والمساهمة في مساعدة الآخرين، والتعلم المستمر باكتساب مهارة جديدة تشعرهم بالإنجاز وتزيد من ثقتهم بأنفسهم.

وكان بعض متابعي حسابها قد أكدوا أن حالتهم النفسية سيئة، فيما وصف أحدهم حالته النفسية بأنها "تحت الصفر"، ليرد عليهم حساب "عش بصحة" مقدماً عدة نصائح لهم.

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أحدث التعليقات

زاير
الرئيس الاميركي يتبراء من الارهابين الذين اعتدوا علي الكونغرس.
بطولات نقيه حره دلهوميه
كد غاب من زعيم نصف الارض 8 لاعبين ونتف الطحالب ب 4 تتذكر يا ضفيدع والا اذكرك
زاير
اللهم اجزي ابائنا و امهاتنا بالجنه و نعيمها امين .
abdul
كانوا يطلقون اسم " غرفة الإحباط " Disappointments Room على تلك الزنزانة او الغرفة الانفرادية للطفل المعوّق
abdul
في غابر الزمان قبل ١٣٠ سنة تقريبا وقبل ما ينتشر العلم والطب ، اذا وُلد طفل معوّق لعائلة ارستكراسية وللنّبلاء كان الطفل يعيش مَخفِيا عن انظار الناس وحيدا في غرفة صغيرة في الطابق العلوي من المبني ، ولا تُفتح الباب إلّا لإدخال الطعام والشراب للطفل. يعيش الطفل لمدة تتراوح بين خمس و سبع سنوات وبعدها يموت لقلة الرعاية الصحية وسوء التغذية وعدم الحركة. وبعض العائلات تسَرّع موت طفلها بوسائل اتعفّف ان اذكرها هنا. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (3) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (4) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (5) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (6) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7) وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9) At-Takweer

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