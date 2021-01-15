"واتساب" يسرب أرقام الهواتف على جوجل

وكالات (صدى):
يتعرض تطبيق واتساب لتدقيق شديد بشأن سياسة خصوصية البيانات والمستخدمين في العديد من الدول، وهو ما دفع ملايين المستخدمين إلى تثبيت تطبيقات أخرى، وكأن ذلك لم يكن كافيًا للتطبيق المملوك لشركة فيسبوك، فقد تم الإبلاغ عن انتهاك آخر لبيانات المستخدم.
وأوضح موقع indiatvnews إن نسخة سطح المكتب من واتساب كشفت عن أرقام الهواتف المحمولة الشخصية للمستخدمين وباتت متاحة الآن على محرك البحث قوقل.
وعلى الرغم من أن واتساب هو في الأساس تطبيق جوال، يستخدمه نحو 2 مليار مستخدم حول العالم إلا أن البعض يستخدم تطبيق الدردشة الفورية عبر إصدار الويب لأعمال مهنية ودراسية.
وقال الباحث في مجال الأمن السيبراني راجيشكر رجاهريا، أن لقطات شاشة تظهر فهرسة أرقام الهواتف المحمولة الشخصية لمستخدمي واتساب ويب عبر جوجل، وفي حال إذا كان شخص ما يستخدم التطبيق على لاب توب أو جهاز كمبيوتر مكتبي، حيث سيتم فهرسة أرقام الهاتف المحمول على بحث قوقل، وهذه أرقام هواتف محمولة لمستخدمي أفراد وليست أرقام أعمال.
وكان المستخدمون بلغوا عن توفر روابط الدردشة الجماعية الخاصة على بحث قوقل، وقام محرك البحث بفهرسة روابط الدعوة لمحادثات مجموعة واتساب الخاصة، مما يعني أنه يمكن لأي شخص الانضمام إلى مجموعات الدردشة الخاصة المختلفة ببحث بسيط، لكن الآن تمت إزالة هذه الروابط.