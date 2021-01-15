الأعداد السابقة للصحيفة

"واتساب" يسرب أرقام الهواتف على جوجل

Time منذ 33 دقيقة
Views 1513
"واتساب" يسرب أرقام الهواتف على جوجل

وكالات (صدى):
يتعرض تطبيق واتساب لتدقيق شديد بشأن سياسة خصوصية البيانات والمستخدمين في العديد من الدول، وهو ما دفع ملايين المستخدمين إلى تثبيت تطبيقات أخرى، وكأن ذلك لم يكن كافيًا للتطبيق المملوك لشركة فيسبوك، فقد تم الإبلاغ عن انتهاك آخر لبيانات المستخدم.

وأوضح موقع indiatvnews إن نسخة سطح المكتب من واتساب كشفت عن أرقام الهواتف المحمولة الشخصية للمستخدمين وباتت متاحة الآن على محرك البحث قوقل.

وعلى الرغم من أن واتساب هو في الأساس تطبيق جوال، يستخدمه نحو 2 مليار مستخدم حول العالم إلا أن البعض يستخدم تطبيق الدردشة الفورية عبر إصدار الويب لأعمال مهنية ودراسية.

وقال الباحث في مجال الأمن السيبراني راجيشكر رجاهريا، أن لقطات شاشة تظهر فهرسة أرقام الهواتف المحمولة الشخصية لمستخدمي واتساب ويب عبر جوجل، وفي حال إذا كان شخص ما يستخدم التطبيق على لاب توب أو جهاز كمبيوتر مكتبي، حيث سيتم فهرسة أرقام الهاتف المحمول على بحث قوقل، وهذه أرقام هواتف محمولة لمستخدمي أفراد وليست أرقام أعمال.

وكان المستخدمون بلغوا عن توفر روابط الدردشة الجماعية الخاصة على بحث قوقل، وقام محرك البحث بفهرسة روابط الدعوة لمحادثات مجموعة واتساب الخاصة، مما يعني أنه يمكن لأي شخص الانضمام إلى مجموعات الدردشة الخاصة المختلفة ببحث بسيط، لكن الآن تمت إزالة هذه الروابط.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوبدر
عن نفسي ما اتمناه للاهلي ابدا ولو ما يبقى مدرب بهالكون غيره.
بوفهد
كان يشكك في نتائج الانتخابات الحين يبي الخراج بنفسه من الملاحقة القانونية.
Ksa
يالله منظر جميل وربي أن عيوني دمعت😭😭
Kkk
لاتوقعون معه ناصر الدوسري افضل منه بس عطوه فرصه
الراقي الملكي قلعة الكؤس
لا لا لا مع احترامي للشامخ الاهلي ماهو بحاجه للاعبين رجيع يكفي الفتيل والمجحد ونوح وخبراني والعبسي الله يشفيه وعبدالفتاح سابقاً الاهلي هومن يخرج اللاعبين المميزين

أخر الأخبار

ليفربول يحدد بديل فينالدوم
ليفربول يحدد بديل فينالدوم
Time منذ دقيقة Views 1022
فوائد مذهلة لشرب الحليب قبل النوم
فوائد مذهلة لشرب الحليب قبل النوم
Time منذ 16 دقيقة Views 1160
عائلة تحبس إبنتها في قفص بسبب حالتها الصحية
عائلة تحبس إبنتها في قفص بسبب حالتها الصحية
Time منذ 16 دقيقة Views 223
راحت عليه وسط الثلوج
راحت عليه وسط الثلوج
Time منذ 18 دقيقة Views 207
ناوي يسرق وتورط
ناوي يسرق وتورط
Time منذ 18 دقيقة Views 191
"كيا" أفضل صانع للسيارات الكهربائية لعام 2020
"كيا" أفضل صانع للسيارات الكهربائية لعام 2020
Time منذ 19 دقيقة Views 1171
"واتساب" يسرب أرقام الهواتف على جوجل
"واتساب" يسرب أرقام الهواتف على جوجل
Time منذ 33 دقيقة Views 1513
صورة صادمة لتكدس عمالة داخل سيارة نقل صغيرة و "المرور" يتفاعل
صورة صادمة لتكدس عمالة داخل سيارة نقل صغيرة و "المرور" يتفاعل
Time منذ 34 دقيقة Views 1483
بالفيديو.. مسؤول في شركة البحر البحر يكشف عن موعد تملك الفلل
بالفيديو.. مسؤول في شركة البحر البحر يكشف عن موعد تملك الفلل
Time منذ 44 دقيقة Views 1528
بالفيديو .. أجواء عيد الفطر في الحرم المكي الشريف قبل نحو 30 عاما
بالفيديو .. أجواء عيد الفطر في الحرم المكي الشريف قبل نحو 30 عاما
Time منذ 57 دقيقة Views 1806